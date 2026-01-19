Une menace pour la démocratie: avant Davos, Oxfam dénonce la fortune record des milliardaires

Cette photographie montre une affiche du Forum économique mondial (WEF) à la veille de sa réunion annuelle à Davos, le 18 janvier 2026. AFP or licensors

Le président américain est attendu mercredi à la réunion organisée cette semaine dans la station des Alpes suisses par le Forum économique mondial (WEF).

Les 12 milliardaires les plus riches «possèdent plus de richesses que la moitié la plus pauvre de l’humanité», environ quatre milliards de personnes, dénonce Oxfam dans son rapport sur les inégalités, qui dresse d’année en année le constat d’une hausse de la fortune des super-riches.

L’an dernier, le monde comptait pour la première fois plus de 3.000 milliardaires, qui cumulaient une fortune de 18.300 milliards de dollars, a calculé l’ONG. La valeur de leur patrimoine s’est accrue de 16,2%, trois fois plus vite que durant les cinq années précédentes, alors que la réduction de la pauvreté ralentit depuis la pandémie en 2020.

Politique fiscale arrangeante, étouffement des voix dissidentes... Cette accumulation des richesses permet aux ultra-riches de s’assurer un accès aux institutions et de racheter des médias, «sapant la liberté politique et érodant les droits du plus grand nombre», déplore Oxfam.

L’ONG estime que les ultra-riches «ont plus de 4.000 fois plus de chances d’occuper un poste politique» que les citoyens ordinaires. Elle cite notamment les États-Unis, première puissance mondiale où le gouvernement de Donald Trump compte plusieurs milliardaires.

«Aucune légitimité démocratique»

A Davos dimanche, le président américain apparaissait sur de nombreuses pancartes lors d’un rassemblement organisé par la Jeunesse socialiste suisse sous la devise «No WEF - Stop Trump», mais aussi par exemple sur une banderole accrochée au balcon d’une maison: «Trump Nazi. Va te faire foutre!»

Certains des 300 manifestants portaient des masques dont ceux du milliardaire Elon Musk, du chancelier allemand Friedrich Merz ou du vice-président américain JD Vance, tenant à la main de grands billets d’euros découpés dans du carton.

Le WEF «est l’endroit où les personnes les plus puissantes et les plus riches du monde se retrouvent pour discuter de notre avenir, prendre des décisions à son sujet, par exemple sur l’économie ou le climat qui affecte tout le monde, et elles le font sans aucune légitimité démocratique», a dénoncé Nathalie Ruoss, vice-présidente de la Jeunesse socialiste, présente au rassemblement.

Elle a jugé auprès de l’AFP «inacceptable (...) d’accueillir des fascistes comme Donald Trump, car cela contribue aussi à légitimer leurs actions».

Samedi, plusieurs centaines de manifestants s’étaient déjà élancés sur les routes pour rejoindre à pied Davos depuis une autre commune de la région. Seulement une partie des marcheurs ont été autorisés par les autorités à rejoindre le rassemblement de dimanche. Ils ont auparavant bloqué le trafic en direction de la station de ski pendant environ une heure et demie en milieu de journée, a constaté une journaliste de l’AFP.

Cercle vicieux

«Les inégalités économiques et politiques peuvent accélérer l’érosion des droits et de la sécurité des personnes à une rapidité effrayante», dénonce dans le rapport d’Oxfam son directeur général Amitabh Behar, parlant de cercle vicieux.

A l’approche des élections américaines de mi-mandat en novembre, des réductions massives d’impôts sont prévues pour les entreprises et les ménages, tandis que les multinationales américaines ont obtenu d’être exemptées du taux minimal de taxation de 15% prévu par un accord international.

«Les mesures prises sous la présidence Trump (...) ont profité aux plus riches à travers le monde», souligne Oxfam, qui appelle à limiter le pouvoir des ultra-riches en les taxant «véritablement» et en leur interdisant de financer des campagnes politiques.

Dénonçant la «pression» à la dérégulation technologique par l’administration Trump et sa politique douanière «irrationnelle», Christy Hoffman, secrétaire générale de la fédération syndicale internationale UNI Global Union, plaide également auprès de l’AFP pour une taxation plus redistributive, de meilleurs programmes sociaux et services publics.

Mais elle appelle aussi à «renforcer la structure du marché du travail, pour permettre aux travailleurs d’avoir voix au chapitre».