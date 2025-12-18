International

Tuerie à l’université Brown: une enquête sous pression qui peine à avancer

Des agents des forces de l'ordre escortent des étudiants près du bâtiment d'ingénierie Barus & Holley sur le campus de l'université Brown à Providence, dans le Rhode Island, le 13 décembre 2025. AFP or licensors

Après avoir annoncé mercredi rechercher une deuxième personne, les responsables de l’enquête sur les tirs qui ont fait deux morts dans la prestigieuse université américaine Brown ont dû répondre à de nombreuses questions sur des investigations qui semblent patiner.

Par Le360 (avec AFP)
Le 18/12/2025 à 07h00

«Malheureusement, des enquêtes de ce type, aussi approfondies soient-elles, prennent du temps», a déclaré lors d’un point presse le colonel Oscar Perez, chef de la police de Providence, dans l’État de Rhode Island (nord-est), où se situe l’université.

Un tireur a ouvert le feu samedi dans le bâtiment d’ingénierie et de physique de Brown, où des examens se déroulaient, tuant deux étudiants, Ella Cook et Mukhammad Aziz Umurzokov, et en blessant neuf autres.

«Ce pourrait être plus tard, ce pourrait être demain, mais je ne m’arrêterai pas tant que nous n’aurons pas appréhendé» les responsables, a ajouté le colonel Perez, assurant disposer de «preuves matérielles et ADN», en plus d’images de vidéosurveillance, de données électroniques et de témoignages.

«Il n’y a pas de découragement chez les personnes qui comprennent que chaque affaire n’est pas forcément résolue rapidement», a renchéri le procureur général de l’État, Peter Neronha.

La police a diffusé mercredi plusieurs images d’un individu vu «à proximité» du suspect, sollicitant «l’aide du public pour l’identifier». Cette personne — dont les enquêteurs n’étaient pas en mesure de confirmer le genre — apparaît vêtue de bleu marine, coiffée de ce qui semble être une capuche verte et portant un sac de couleur claire.

Les forces de l’ordre avaient précédemment publié des images de l’auteur présumé des tirs, encore non identifié. «Mesurant environ 1,73 m, de corpulence trapue», l’homme est vêtu de couleurs sombres, le visage couvert d’un masque chirurgical et coiffé d’un bonnet.

Une récompense de 50.000 dollars a été promise pour toute information conduisant à l’arrestation de l’auteur, considéré comme «armé et dangereux».

Lire aussi : États-Unis: deux morts et neufs blessés lors d’une fusillade dans un campus, le tireur toujours en cavale

Dimanche, un homme avait été appréhendé avant d’être relâché faute d’éléments l’incriminant.

Veillée

Depuis, l’enquête n’a guère semblé progresser, provoquant des spéculations dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Mercredi, le procureur général du Rhode Island a justifié la décision de ne pas diffuser les images de vidéosurveillance de la tuerie, affirmant qu’elles «ne nous disent rien sur l’auteur».

Peter Neronha s’est également refusé à donner des précisions sur l’arme utilisée, arguant ne pas vouloir influencer les témoignages.

L’université a publié un communiqué sur son système de sécurité, expliquant notamment ne pas avoir eu recours à des sirènes pour prévenir les étudiants, mais plutôt à un système de messagerie afin de «fournir des informations précises sur le lieu à éviter».

Parmi les blessés, trois sont sortis de l’hôpital, cinq sont dans un état stable et le dernier dans un état critique mais stable, selon les autorités.

Une «veillée virtuelle de prière interconfessionnelle» était prévue par l’université mercredi en hommage aux victimes.

Cette tuerie alimente le débat récurrent sur le port d’armes, garanti par la Constitution et auquel de nombreux Américains restent très attachés.

En 2024, plus de 16.000 personnes, hors suicides, ont été tuées par arme à feu, selon le site Gun Violence Archive.

En 2007, un étudiant avait abattu 32 personnes sur le campus de l’université Virginia Tech, lors de la fusillade la plus meurtrière en milieu scolaire de l’histoire du pays.

Par Le360 (avec AFP)
Le 18/12/2025 à 07h00
#fusillade#États-Unis#Enquête#Université#étudiants#Armes à feu

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

États-Unis: au moins quatre morts et dix blessés lors d’une fusillade en Californie

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Washington: Trump dénonce un «acte de terreur» après la fusillade visant deux militaires

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Fusillade meurtrière à New York: au moins quatre victimes, le tireur retrouvé mort

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Fusillade à Washington: un homme inculpé pour le meurtre des deux employés de l’ambassade israélienne

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Royaume du Maroc condamne la fusillade survenue à proximité d’une mosquée au Sultanat d’Oman

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Fusillade à Moscou: au moins 40 morts, l’Ukraine nie toute implication

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

République tchèque: une fusillade dans une université de Prague fait 14 morts et 25 blessés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Pays-Bas: une double fusillade fait plusieurs morts à Rotterdam

Articles les plus lus

1
Incarnation des revers du Plan Azur, Mazagan, une machine à cash, qui ne profite pas à la région
2
Sahara marocain: comment la CDG entend renforcer son action dans les provinces du Sud
3
105 millions de m³ en cinq semaines: comment les dernières pluies ont boosté les réserves des barrages
4
Transferts des MRE: le Maroc attend le feu vert de Bruxelles sur la directive européenne
5
Le président Tebboune gracie un historien pour qui «l’amazighité est un projet idéologique sioniste-français»
6
Il faut savoir perdre un match
7
Chefchaouen: les chasse-neige mobilisés toute la nuit pour libérer les routes
8
Intempéries: sur instructions royales, le ministère de l’Intérieur lance un dispositif renforcé de veille et d’intervention
Revues de presse

Voir plus