Washington: Trump dénonce un «acte de terreur» après la fusillade visant deux militaires

Des forces de l'ordre sécurisent le secteur après une fusillade survenue dans le centre de Washington, le 26 novembre 2025. (Photo: AP)

Dans une allocution vidéo solennelle, le président américain a également confirmé que le suspect arrêté est un homme venu d’Afghanistan en 2021.

«Le suspect arrêté est un étranger qui est entré dans notre pays en provenance d’Afghanistan» et qui «a été amené ici par le gouvernement Biden en septembre 2021», a dit le président américain, depuis la Floride où il passe la fête de Thanksgiving.

Le président républicain a dit que son gouvernement devait maintenant «réexaminer» tous les individus venus d’Afghanistan aux États-Unis quand son prédécesseur démocrate Joe Biden était au pouvoir.

Donald Trump s’est livré à une véhémente diatribe contre l’immigration, qualifiée de «plus grande menace pour la sécurité nationale», en reprochant à son prédécesseur d’avoir laissé entrer des «millions» d’étrangers aux États-Unis.

“The hearts of all Americans tonight are with those two members of the West Virginia National Guard and their families…



We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice.” — President Trump pic.twitter.com/zOkJGZyGmk — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025

Les tirs sont survenus dans l’après-midi de mercredi en plein centre de la capitale américaine, investie depuis août par des centaines de ces militaires de réserve pour y mener des patrouilles à pied, à la demande de Donald Trump et contre l’avis des autorités locales démocrates.

Les deux militaires touchés sont «grièvement blessés» et le tireur présumé est lui aussi «sévèrement blessé», avait écrit plus tôt le président sur son réseau Truth Social, qualifiant l’auteur d’«animal» qui «paierait très cher» son acte.

«Tirs ciblés»

Il s’agit de la pire attaque commise contre la Garde nationale depuis son déploiement ces derniers mois dans des villes démocrates.

US immediately suspends ALL immigration from Afghanistan after Washington DC 'terrorist attack' https://t.co/qtNuWoSVY2 — GB News (@GBNEWS) November 27, 2025

Vers 14H15 heure de Washington, «un suspect est arrivé à l’angle de la rue, a soulevé son arme à feu et a tiré vers des gardes nationaux» en patrouille, a déclaré lors d’une conférence de presse Jeffery Carroll, un responsable de la police de Washington, parlant d’un «tireur solitaire».

D’autres gardes nationaux «sont parvenus» à le «maîtriser pour l’arrêter», a-t-il ajouté.

«Les tirs étaient ciblés», a déclaré Muriel Bowser, la maire démocrate de Washington, lors de la même conférence de presse.

Les deux militaires sont dans un «état critique», a insisté devant les caméras Kash Patel, le directeur du FBI, alors que la confusion a un temps régné sur leur sort.

🇺🇸 Aux États-Unis, deux militaires de la Garde nationale ont été visés par des tirs hier à Washington, à proximité de la Maison Blanche... ils se trouvent dans un "état critique".#LeMorningRMC pic.twitter.com/atLhqKGaSu — RMC (@RMCInfo) November 27, 2025

Patrick Morrisey, le gouverneur de la Virginie-Occidentale d’où les deux victimes sont originaires, avait annoncé sur X qu’elles avaient succombé à leurs blessures avant de se rétracter.

La police de Washington a par ailleurs fait savoir qu’elle n’avait pour l’instant «connaissance d’aucun mobile».

La Maison Blanche a accusé, elle, l’opposition démocrate d’avoir «diabolisé» les soldats en critiquant leur déploiement et en accusant Donald Trump d’outrepasser ses pouvoirs.

Sur les lieux des tirs, dans un quartier de bureaux à deux rues de la Maison Blanche, des journalistes de l’AFP ont vu une personne vêtue d’un uniforme militaire être évacuée sur un brancard.

«L’histoire en direct»

Mohammed Elkattabi venait juste de visiter la Maison Blanche en famille quand il a «vu plein de flics et de voitures de police passer à toute vitesse». «On a vu deux civières», a-t-il raconté à l’AFP.

Son fils de six ans, a-t-il précisé, «apprend l’histoire à l’école et il a maintenant pu voir l’histoire en direct», dans un pays marqué par les violences politiques et les crimes par armes à feu.

Les tirs sont survenus dans un climat politique très tendu aux États-Unis, secoués début septembre par l’assassinat de Charlie Kirk, un jeune influenceur ultra-conservateur allié du président, lui-même victime d’une tentative d’assassinat pendant la campagne présidentielle de 2024.

Tirs à Washington: ce que l'on sait sur l'auteur des tirs sur deux militaires de la Garde nationale pic.twitter.com/1pYpizBp2U — BFM (@BFMTV) November 27, 2025

Ces derniers mois, le président a envoyé la Garde nationale à Los Angeles et Washington, contre l’avis des autorités locales démocrates, disant ces renforts nécessaires pour lutter contre la criminalité et l’immigration illégale.

Le ministre de la Défense Pete Hegseth a annoncé mercredi l’envoi de 500 militaires supplémentaires à Washington, ce qui doit porter leur nombre à plus de 2.500.

La municipalité a saisi la justice pour demander le retrait de la Garde nationale et les tribunaux lui ont donné raison la semaine dernière.