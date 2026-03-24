Trump évoque des «négociations» avec l’Iran, Téhéran nie et vise de nouveau Israël

(ARCHIVES) Le président américain Donald Trump s'exprime lors d'une conférence de presse dans la salle de presse Brady de la Maison Blanche à Washington, le 20 février 2026. (Photo: Mandel NGAN / AFP). AFP or licensors

L’armée israélienne a dit tenter d’intercepter des projectiles iraniens puis dépêcher des soldats dans le sud du pays en raison du signalement d’impacts. Au fil de la nuit, les forces armées avaient déjà mis en garde contre des salves successives de missiles d’Iran.

La nuit a aussi donné lieu à des raids israéliens dans la banlieue sud de Beyrouth, considérée comme un bastion du mouvement pro-iranien Hezbollah, mais aussi plus au sud, à Bshamoun, faisant deux morts selon le gouvernement libanais.

D’après le site d’informations Axios, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, se serait entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Mais le responsable iranien a démenti, sur X, affirmant que «de fausses informations sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir du bourbier dans lequel les États-Unis et Israël sont enlisés».

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a, lui, affirmé que Donald Trump estimait possible «de réaliser les objectifs de la guerre dans le cadre d’un accord qui préservera nos intérêts vitaux».

Côté iranien, le ministère des Affaires étrangères a nié lundi «toute négociation avec les Etats-Unis au cours des 24 derniers jours de cette guerre imposée». Il a toutefois reconnu avoir reçu via des «pays amis» des «messages transmettant une demande américaine de négociations» pour faire cesser le conflit.

Selon Axios et l’agence de presse Reuters, MM. Witkoff et Kushner, et possiblement le vice-président JD Vance, pourraient rencontrer une délégation iranienne dès cette semaine au Pakistan.

Interrogée à ce sujet par l’AFP, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, n’a pas démenti mais répondu que de telles «spéculations» ne devaient pas «être considérées comme avérées tant qu’elles n’ont pas été officiellement annoncées par la Maison Blanche».

NEW: White House Press Secretary Karoline Leavitt says Iran made a “catastrophic error in judgement” by not believing President Trump’s warnings:



“President Trump does not bluff.” pic.twitter.com/2zBMhALopi — Fox News (@FoxNews) March 4, 2026

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a, lui, promis à Téhéran l’aide d’Islamabad pour ramener la paix dans la région.

Report de 5 jours

Sur son réseau Truth Social, le président américain a annoncé un report «de cinq jours» des frappes qu’il menaçait de lancer sur des centrales électriques et autres infrastructures en Iran si la République islamique ne débloquait pas le détroit d’Ormuz, voie stratégique pour l’approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Face à la presse, il a ajouté que Washington et Téhéran avaient trouvé des «points d’accord majeurs» lors de négociations menées avec un «haut dirigeant» qui n’est pas le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.

Donald Trump a toutefois menacé de «continuer à bombarder allègrement» si les négociations échouaient.

Malgré ces déclarations, l’agence de presse iranienne Fars a signalé tôt mardi que des infrastructures énergétiques avaient été visées par des frappes israélo-américaines à Ispahan (centre) et Khorramshahr (sud-ouest).

La volte-face de M. Trump, peu avant l’ouverture de Wall Street lundi, avait débuté avec un premier message, où le président s’était félicité de «très bonnes et productives discussions pour une cessation totale» des hostilités.

En réaction, les cours du pétrole ont brutalement chuté de plus de 10% lundi - avant toutefois de rebondir mardi matin en Asie, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, repassant au-dessus des 100 dollars.

Les marchés asiatiques affichent de leur côté leur soulagement mardi matin, comme les Bourses européennes (hormis Londres) et Wall Street lundi.

Frappes au Liban

En réponse à l’ultimatum de M. Trump, l’Iran avait menacé de fermer complètement le détroit d’Ormuz et de cibler «toutes les infrastructures énergétiques, de technologie de l’information et de dessalement d’eau appartenant aux Etats-Unis», selon l’agence Fars citant l’armée iranienne.

De leur côté, les médias d’Etat iraniens ont publié lundi des listes de cibles potentielles au Moyen-Orient, dont les deux principales centrales électriques d’Israël, Orot Rabin et Rutenberg.

Au Liban, où la guerre a fait plus d’un millier de morts et plus d’un million de déplacés, l’armée israélienne a repris ses frappes contre la banlieue sud de Beyrouth.

Sept raids aériens israéliens y ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, selon l’agence Ani. Lundi soir, déjà, des images de l’AFPTV ont montré d’épais nuages de fumée s’élever au-dessus de cette zone qui n’avait pas été visée depuis vendredi.

🤳 Images amateurs montrant de la fumée après une frappe israélienne sur un appartement à Bchamoun, au sud de Beyrouth. pic.twitter.com/LXJBjSbIcA — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) March 24, 2026

Deux personnes ont par ailleurs été tuées et cinq autres blessées dans un raid d’Israël contre le village de Bshamoun, au sud-est de Beyrouth, a annoncé mardi le ministère libanais de la Santé.

Du côté des pays du Golfe visés ces derniers jours par l’Iran, l’Arabie saoudite a détruit mardi au moins une vingtaine de drones, selon son gouvernement, quand l’armée du Koweït a dit agir contre des missiles et drones «hostiles».