Trump annonce qu’il rencontrera Kim Jong Un cette année

Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un sur la ligne de démarcation militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le 30 juin 2019. AFP or licensors

Ces manoeuvres, qui ont commencé lundi, ont vu leur durée réduite de six jours, le Pentagone assurant toutefois préserver les «objectifs» militaires américains.

«Oui, je le rencontrerai», a répondu le président américain, interrogé à propos d’une éventuelle entrevue avec Kim Jong Un avant la fin de l’année, alors qu’il faisait visiter des chantiers en cours à la Maison Blanche à quelques journalistes.

Cette rencontre, qui serait la quatrième entre les deux hommes, pourrait selon plusieurs observateurs avoir lieu en novembre en marge du sommet de l’Apec (Coopération économique de l’Asie-Pacifique) en Chine.

Depuis son premier mandat (2017-2021), Donald Trump se targue d’avoir une relation privilégiée avec Kim Jong Un, dont le pays est considéré comme une menace majeure pour la sécurité des Etats-Unis par le renseignement américain.

Cette relation est revenue sur le devant de la scène quand le président américain a décidé dimanche d’écourter des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, qui selon lui envoyaient «un signal totalement inapproprié et hostile» à Pyongyang.

Il a jugé mercredi que ces manoeuvres étaient «très insultantes pour quelqu’un qui, franchement, en tous cas pendant mon mandat, s’est très bien conduit.»

Sans intérêt

Kim Yo Jong, soeur influente du leader nord-coréen, a affirmé mercredi qu’elle n’était «pas du tout au courant» d’une quelconque communication entre son frère et Donald Trump, contrairement à ce qu’a évoqué le président des Etats-Unis.

Tout en soulignant que les relations entre eux restaient «excellentes», elle a ajouté que la décision de Donald Trump concernant ces manoeuvres «ne mérite pas d’être commentée» et qu’elle est «dénuée d’intérêt», selon un communiqué.

Kim Yo Jong says she knows 'absolutely nothing' about Trump's claimed contact with Kim Jong Un, dismissing prospects of renewed engagement. She also rejected Washington's gesture of shortening U.S.-ROK drills and denied Ukraine's claims of new North Ko...https://t.co/CHiJxEZooL — NK NEWS (@nknewsorg) August 19, 2026

Donald Trump a aussi livré mercredi une estimation officielle inhabituelle et très précise de l’arsenal nucléaire nord-coréen, estimant que le pays était doté de «57 armes nucléaires».

«Cela n’aurait jamais dû arriver. (...) Si j’avais été président, je ne l’aurais pas permis», a ajouté le dirigeant républicain.

La Corée du Nord n’est pas reconnue officiellement comme une puissance nucléaire par les Etats-Unis.

Le ministre sud-coréen de la Défense Ahn Gyu-back a précisé jeudi devant le Parlement que Séoul estimait le nombre d’armes nucléaires possédées par le Nord «à environ 80 à 120».

L’armée sud-coréenne a précisé que les exercices avec les forces américaines, prévus initialement jusqu’au 27 août, se termineraient dès vendredi.

Ce changement de posture constitue un revers de taille pour Séoul, allié historique des Etats-Unis. Un responsable militaire sud-coréen a reconnu auprès de l’AFP que cette décision était «inhabituelle».

Condition préalable

Dans un communiqué, l’état-major interarmées sud-coréen a annoncé «ajuster la durée de l’exercice UFS» (Ulchi Freedom Shield) à la suite d’une «suggestion de la partie américaine».

Seoul in close consultation with U.S. over combined military exercises: security adviser https://t.co/pHNJcYwBdC — Yonhap News Agency (@YonhapNews) August 18, 2026

Le ministre des Affaires étrangères sud-coréen Cho Hyun a expliqué devant le Parlement mercredi que Séoul n’avait pas été prévenu au préalable de la décision d’écourter les exercices.

Les Etats-Unis entretiennent un contingent de 28.500 militaires en Corée du Sud, un de leurs principaux déploiements en Asie.

Une partie d’entre eux devait être mobilisée au côté de 18.000 militaires sud-coréens pour ces exercices.

«La suspension des exercices conjoints a toujours été une condition préalable pour que la Corée du Nord s’engage dans un dialogue avec les Etats-Unis», observe pour l’AFP Park Won-gon, professeur à l’université Ewha.

Aussi, cette «réduction pourrait avoir un impact positif» en ce sens, estime-t-il.

Chine

Mercredi, l’agence officielle nord-coréenne KCNA a répété que les manoeuvres «posent la menace la plus immédiate et la plus franche» à la Corée du Nord, pays fermé qui est techniquement toujours en guerre avec le Sud.

Les deux parties de la péninsule n’ont pas signé de traité de paix à l’issue de leur conflit de 1950-1953.

Pyongyang avait procédé à des essais de missiles à l’approche de ces opérations.

Dans ce contexte, la Chine, un des principaux alliés de Pyongyang, a confirmé mercredi que son ministre des Affaires étrangères Wang Yi se rendrait mercredi à Séoul pour y rencontrer le président Lee.

中 왕이 19∼20일 방한…11개월 만에 한중 외교장관회담 https://t.co/FkGAFTeddF — 연합뉴스 (@yonhaptweet) August 18, 2026

Pékin a par le passé régulièrement affiché sa volonté de tempérer son allié nord-coréen, mais Pyongyang joue de plus en plus de ses liens renforcés avec Moscou, selon les observateurs.