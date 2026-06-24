La Corée du Nord dit équiper sa marine d’armes nucléaires

Le président nord-coréen Kim Jong Un, durant son discours lors d'une réunion du Parti du travail, le 30 décembre 2023, à Pyongyang, en Corée du Nord.

M. Kim a tenu ces propos mardi à Nampo (ouest) lors de la cérémonie d’entrée en service du Choe Hyon, l’un des deux navires de guerre de 5.000 tonnes mis à l’eau l’an dernier par la Corée du Nord, selon l’agence officielle KCNA.

«Le programme visant à équiper la marine d’armes nucléaires suit son cours sans dévier du cap prévu», a déclaré le dirigeant au cours de la cérémonie.

«Il s’agit d’une orientation stratégique d’une importance cruciale, car elle permettra de maintenir la force nucléaire de notre Etat prête à mener des opérations variées et efficaces», a-t-il assuré.

Pyongyang avait précédemment expliqué que le Choe Hyon était équipé des «armes les plus puissantes», et M. Kim a effectué cette année plusieurs inspections, notamment en supervisant un essai de missile de croisière depuis ce bateau en avril.

«Après le Choe Hyon, nous mettrons bientôt en service le destroyer Kang Kon. Ensuite, nous lancerons les uns après les autres des navires de guerre stratégiques de 10.000 tonnes», a lancé le dirigeant.

«Barre symbolique»

La Corée du Nord devrait ainsi «construire chaque année deux navires de surface d’une classe supérieure à celle du Choe Hyon», dont un de 10.000 tonnes, a-t-il dit.

Un destroyer de 10.000 tonnes, comme ceux de classe Arleigh-Burke que les Etats-Unis possèdent par dizaines, ou les Sejong Le Grand sud-coréens, fait généralement entre 150 et 170 mètres de long, soit environ un terrain de football et demi.

«La barre des 10.000 tonnes sera symbolique pour le Nord», estime Choi Gi-il, professeur d’études militaires à l’université Sangji, en Corée du Sud. «Un navire de cette taille montrera la détermination de Pyongyang à ne pas se laisser distancer davantage par le pouvoir maritime de Séoul».

La Corée du Sud dispose par ailleurs de plus de dix bateaux de plus de 5.000 tonnes, le Nord de deux.

Corée du Nord et Corée du Sud restent techniquement en guerre, car leur conflit de 1950-1953 s’est achevé par un armistice et non par un traité de paix. Elles sont séparées par une zone démilitarisée le long de la frontière.

«L’époque où notre marine n’était qu’une force chargée de défendre les eaux au large de nos côtes appartient désormais clairement au passé», a clamé Kim Jong Un.

Lors d’une réunion plénière du Parti des travailleurs de Corée qui s’est achevée lundi, le dirigeant nord-coréen s’est engagé à renforcer les capacités de défense du pays, affirmant que les efforts de modernisation militaire de la Corée du Sud et des Etats-Unis poussaient la région «au bord d’une guerre nucléaire».

Kim Jong Un commissions North Korea’s largest warship, vows naval expansion https://t.co/nC0bsDX16u — NK NEWS (@nknewsorg) June 23, 2026

La Corée du Nord s’est à plusieurs reprises déclarée «Etat nucléaire irréversible» depuis l’échec du sommet de 2019 entre Kim Jong Un et Donald Trump, en raison de divergences sur la dénucléarisation du pays et la levée des sanctions qui le visent.