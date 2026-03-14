La Corée du Nord lance une dizaine de missiles balistiques

Cette photo, prise le 10 mars 2026 et diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA via KNS le 11 mars 2026, montre un tir d'essai de missile de croisière stratégique effectué depuis le destroyer Choe Hyon, dans un lieu tenu secret en Corée du Nord. AFP or licensors

La puissante soeur du dirigeant nord-coréen, Kim Yo Jong, avait alerté mardi sur les «conséquences terribles et inimaginables» que pourraient avoir ces exercices militaires conjoints lancés lundi et qui doivent mobiliser jusqu’au 19 mars environ 18.000 soldats sud-coréens et un nombre pour l’heure inconnu de soldats américains.

North Korea's Kim Yo Jong says US-South Korea drills to harm regional stability https://t.co/k5cSntVL6K https://t.co/k5cSntVL6K — Reuters (@Reuters) March 10, 2026

Les forces armées de Séoul ont détectés samedi «environ dix missiles balistiques non identifiés lancés depuis la région de Sunan en Corée du Nord en direction de la mer de l’Est vers 13H20» (04H20 GMT), a déclaré l’État-major interarmées (JCS) de Corée du Sud dans un communiqué, faisant référence au nom coréen de la mer du Japon.

Juste avant, le ministère sud-coréen de la Défense a indiqué que la Corée du Nord avait tiré au moins un «projectile non identifié» en direction de la mer du Japon.

Le ministère japonais de la Défense a également confirmé un tir, indiquant sur son compte X officiel qu’«un missile balistique présumé a été lancé depuis la Corée du Nord».

An object that may be a ballistic missile has been launched from North Korea. JMOD/JSDF will provide updates as soon as further information becomes available. — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 14, 2026

Pyongyang a récemment douché les espoirs de détente diplomatique avec Séoul, dont Washington est un allié essentiel en matière de sécurité, en décrivant ses derniers efforts de paix comme une «maladroite farce trompeuse».

L’annonce des tirs est intervenue quelques heures après que le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok, en visite aux Etats-Unis, a rapporté à la presse que le président américain Donald Trump estimait qu’une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un serait «une bonne chose».

«Une bonne chose»

Washington mène depuis des décennies des efforts visant à démanteler le programme nucléaire nord-coréen, mais sommets, sanctions et pressions diplomatiques ont eu peu d’effet.

Ces derniers mois, l’administration Trump a cherché à relancer les discussions de haut niveau avec Pyongyang, envisageant un possible sommet avec Kim Jong Un cette année, potentiellement lors de la visite de M. Trump à Pékin fin mars-début avril.

Kim Min-seok, qui a rencontré Donald Trump à Washington vendredi, a déclaré que le président américain lui avait dit: «Une rencontre (avec Kim Jong Un) serait une bonne chose. C’est vraiment bien de se rencontrer. Mais cela pourrait se produire lorsque nous irons en Chine cette fois-ci, ou peut-être pas, ou encore plus tard, n’est-ce pas?»

South Korean Prime Minister Kim Min-seok met US Vice President JD Vance in Washington on Thursday, where the two discussed bilateral trade issues, including the implementation of a Korea-US investment framework agreed upon by President Lee Jae Myung and US President Donald Trump… — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) March 13, 2026

Lors d’un voyage en Asie en octobre, Donald Trump a assuré qu’il était «100%» ouvert à une rencontre avec Kim Jong Un.

Après avoir ignoré pendant des mois ces signes d’ouverture, le dirigeant nord-coréen a déclaré fin février que les deux pays pourraient «bien s’entendre» si Washington acceptait le statut de puissance nucléaire de Pyongyang.

Kim Jong Un avait dans le même temps sèchement repoussé les avances de Séoul et de son président Lee Jae Myung, qui oeuvre depuis son investiture en juin 2025 à la reprise du dialogue bilatéral.

La Corée du Nord «n’a absolument rien à faire avec la Corée du Sud, son ennemi le plus hostile, et exclura à jamais la Corée du Sud de la catégorie des compatriotes», avait ainsi tranché Kim Jong Un fin février.

US, South Korea to conduct joint military drills as Kim Jong Un saber rattles: 'Most hostile enemy' https://t.co/xEEEMX4TZ0 pic.twitter.com/GgnREKq65K — New York Post (@nypost) March 8, 2026

Pyongyang et Séoul n’ont pas signé officiellement de traité de paix à l’issue du conflit de 1950-1953.