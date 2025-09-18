Trump à Londres: après le faste royal les dossiers épineux: commerce, investissements et affaire Epstein

(De g. à dr.) La reine Camilla du Royaume-Uni, le roi Charles III, le président américain Donald Trump et la Première dame des États-Unis Melania Trump arrivent pour assister à un banquet d’État au château de Windsor, à Windsor, le 17 septembre 2025, lors de la deuxième visite d’État du président américain. (Photo: AFP)

Les honneurs déployés sous les ors de la monarchie britannique mercredi au château de Windsor auront-ils amadoué le président américain?

La pression est grande sur le chef du gouvernement travailliste, critiqué jusque dans son propre camp, de montrer qu’il a pu tirer des bénéfices de cette visite, la deuxième pour un président américain, du jamais vu.

Après l’au revoir officiel du roi et de la reine Camilla à Windsor, Donald Trump est attendu vers 11h15 (10h15 GMT) à Chequers, la résidence de campagne attitrée du Premier ministre britannique située à 70 km de Londres, pour un entretien bilatéral avec Keir Starmer.

Les deux dirigeants présideront une réception avec des acteurs économiques, dont les patrons de grandes entreprises comme le géant pharmaceutique britannique GSK, le groupe industriel Rolls-Royce, ou l’américain Microsoft, puis admireront des archives de l’ex-Premier ministre Winston Churchill.

The UK-US relationship is delivering jobs, investment, and security for the British people. pic.twitter.com/QLMkeHf9Pv — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 17, 2025

Le banquet royal mercredi soir, avec de nombreux patrons de la tech invités (Apple, OpenAI, Nvidia, etc.) a montré l’importance du volet économique de cette visite d’État.

Investissements

Les dirigeants partageront ensuite un déjeuner et tiendront vers 14h20 (13h20 GMT) une conférence de presse, qui pourrait s’avérer plus épineuse que les ors de Windsor, avec des questions possibles sur l’affaire Epstein, le financier et délinquant sexuel américain, décédé en 2019 en prison.

US President Donald Trump hailed the special relationship between his country and Britain as he paid tribute to King Charles during his historic second state visit, calling it one of the highest honors of his life https://t.co/ANsVkvk8z4 pic.twitter.com/z1Tbd4cbXT — Reuters (@Reuters) September 18, 2025

L’affaire, qui empoisonne Donald Trump depuis de longues semaines et qui a déjà éclaboussé par le passé le frère de Charles III, le prince Andrew, a une nouvelle fois traversé l’Atlantique la semaine dernière.

Elle a coûté son poste à l’ambassadeur britannique à Washington, Peter Mandelson, limogé par M. Starmer la semaine dernière à quelques jours de la visite de Donald Trump, après des révélations sur ses liens d’amitié étroits avec Epstein.

Keir Starmer se voit reprocher jusque dans son propre camp d’avoir nommé M. Mandelson à un poste si stratégique en dépit de cette amitié, et ses opposants s’interrogent sur ce qu’il savait vraiment de ses relations avec le financier américain.

Il n’est pas sûr que les 150 milliards de livres (172,7 milliards d’euros) d’investissements américains annoncés à l’occasion de cette visite (dont ceux du fonds d’investissement Blackstone et des géants Microsoft et Google), ou encore le nouveau partenariat technologique dans l’IA, le quantique et le nucléaire, parviennent à le sortir de cette mauvaise passe.

Labour top brass hobnob with globalist elite at State Banquet - while British small businesses suffer

https://t.co/2GbYG5mArQ — GB News (@GBNEWS) September 18, 2025

Dans l’autre sens, le laboratoire pharmaceutique britannique GSK entend engager 30 milliards de dollars sur cinq ans outre-Atlantique. De quoi ravir le président américain qui met la pression sur les géants du secteur pour qu’ils investissent aux États-Unis.

Pas d’accord sur l’acier

Sur le volet commercial en revanche, Keir Starmer devrait rester sur sa faim. Il espérait conclure de longues négociations pour obtenir une exemption aux droits de douane de 25% appliqués sur l’acier britannique, promise début mai. Mais cela ne sera finalement pas le cas.

RECAP: Donald Trump UK state visit met with protests | The National https://t.co/1YKCMoSYFJ — @Camz99 (@Camz99) September 18, 2025

Les Britanniques «veulent voir s’ils peuvent affiner un peu» l’accord, «nous allons en parler», a pourtant déclaré le président américain avant de quitter Washington.

Nul doute enfin que Keir Starmer défendra une nouvelle fois auprès de Donald Trump la nécessité de renforcer le soutien à l’Ukraine et de mettre davantage de pression sur la Russie.

Le roi Charles III a salué lors du banquet mardi soir «l’engagement personnel» du président américain pour mettre fin à divers conflits dans le monde.

Donald Trump qualifie sa visite d'Etat au Royaume-Uni d'"un des plus grands honneurs" de sa vie https://t.co/qy282pxvcG — franceinfo (@franceinfo) September 17, 2025

Mais les Européens souhaiteraient que Washington accroisse les sanctions sur Moscou et s’engage sur des garanties de sécurité pour Kiev après un cessez-le-feu.

De son côté, Melania restera un peu plus longtemps que son époux à Windsor, où elle doit aller contempler la maison de poupées de la reine Mary à la librairie royale en compagnie de la reine Camilla, avant de participer à un événement éducatif avec la princesse Catherine dans le parc du domaine royal.

Elle rejoindra ensuite Chequers en hélicoptère.

Le président et la Première dame s’envoleront vers Washington en fin d’après-midi. Leur visite d’État au Royaume-Uni aura duré 28 heures.