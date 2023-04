Tindouf: un dirigeant du Polisario pris en flagrant délit de vol de carburant

Dans les camps sahraouis de Lahmada, les détournements des aides humanitaires par les dirigeants du Polisario sont un secret de polichinelle. Mais aujourd’hui, c’est Salem Labsir, un soi-disant ministre et bras du droit de Brahim Ghali, qui est pris en flagrant délit de détournement, concernant une importante cargaison de carburant destiné à la vente illégale à la frontière algéro-mauritanienne. Le camion-citerne transportant la marchandise a été intercepté par de jeunes Sahraouis à quelques encablures des camps de Tindouf.

Un imposant détachement de la gendarmerie du Polisario a été déployé sur ordre de la direction séparatiste en vue de tenter de récupérer ce camion-citerne et sa cargaison de carburant. Le Polisario craignait en effet que les jeunes Sahraouis en colère n’incendient ou ne déversent le carburant volé en plein désert dans le sillage des vives protestations qui ont lieu, et ce, depuis le début de cette année et la réélection de Brahim Ghali, dans les camps de Lahmada.

Lire aussi : Aides humanitaires: après la communauté internationale, le Polisario arnaque ses alliés sud-africains

Les jeunes Sahraouis qui ont mené cette opération en plein désert ont filmé la scène. Ils ont par la même occasion lancé un appel vidéo aux Sahraouis des camps, leur montrant l’interception de la cargaison qu’ils disent «volée comme d’habitude» et l’intervention en force «visant à nous intimider», menée par ce qu’ils appellent les «forces publiques» (nom de la prétendue gendarmerie des séparatistes).

Une quinzaine de véhicules tout-terrain et des dizaines d’éléments des milices séparatistes ont été déployés sur place pour protéger le camion et lui permettre de continuer sa route vers la Mauritanie.

Les jeunes Sahraouis qui ont pris leurs «dirigeants» en flagrant délit de vol affirment qu’ils ont mené cette action en vue de montrer que «ces voleurs et ignorants (les dirigeants du Polisario, NDLR) ne veulent pas d’une solution pour les Sahraouis des camps, à qui ils mentent jour après jour, et ne veulent rien d’autre que continuer à voler et se remplir les poches sur notre dos. Nous n’acceptons plus cette situation et sommes prêts à nous sacrifier pour y mettre fin et recouvrer notre liberté.»

Lire aussi : Les camps sahraouis de Tindouf, aux prises avec des actes de violences, brûlent

Salem Lebsir, auteur de ce détournement de carburant, n’est autre que celui-là même qui avait accompagné Benbatouche lors de sa rocambolesque entrée secrète en Espagne en 2021 pour se soigner du Covid, avant sa fuite précipitée vers l’Algérie sous la pression des plaintes devant la justice espagnole pour viols, génocide, assassinats, tortures… Lebsir Salem est l’homme de confiance du chef du Polisario, et certains le qualifient même de dauphin.