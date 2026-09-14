Sommet européen sur l’Arctique dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes

La Première ministre danoise et dirigeante du Parti social-démocrate, Mette Frederiksen, brandit un t-shirt « Soutien au Groenland » lors d'une rencontre avec des électeurs groenlandais à Aalborg, le jour des élections législatives danoises, le 24 mars 2026. AFP or licensors

Tout a changé, rien n’a changé: sept mois ont passé depuis que le président américain Donald Trump a menacé - pour la troisième fois - de s’emparer par la force du Groenland, immense île arctique et territoire autonome danois, provoquant une crise majeure entre alliés occidentaux.

La température est un peu retombée depuis entre Européens et Américains.

Mais les dirigeants européens n’ont pas oublié ces menaces et veulent désormais plancher ensemble sur des moyens pour muscler leur empreinte dans la région, conscients également de la présence d’une Russie hostile de l’autre côté de la longue frontière finlandaise.

Le chancelier allemand Friedrich Merz et la Première ministre Mette Frederiksen seront donc présents à Rovaniemi, connue pour être la ville du Père Noël, aux côtés de la cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas et du président du Conseil européen Antonio Costa, pour un «Sommet européen de l’Arctique».

«L’objectif est essentiellement de renforcer l’approche stratégique commune de l’UE à l’égard de l’Arctique, à un moment où l’importance géopolitique et économique de la région ne cesse de croître», résume pour l’AFP Tuomas Tikkanen, conseiller du Premier ministre finlandais Petteri Orpo, à l’origine du sommet.

La réunion intervient alors que la Commission européenne devrait présenter, d’ici les prochaines semaines, une nouvelle stratégie pour l’Arctique. Ce document doit définir les grandes orientations de Bruxelles dans la région pour les années à venir.

Europe has a strong partnership offer for the region: one built on reliability, equality and shared values.



Our new Strategy will build on that foundation and turn it into European engagement that is more strategic, more focused and more visible. pic.twitter.com/0Bd0eWR6pa — Jozef Síkela (@JozefSikela) September 13, 2026

Les Etats membres et leurs dirigeants ont encore la possibilité d’influencer le contenu du texte final. «En ce sens, cette réunion tombe particulièrement à point nommé», souligne Tuomas Tikkanen.

«Plus engagée»

L’intérêt porté à l’Arctique s’est considérablement accru depuis l’adoption, en 2021, de la dernière politique de l’UE consacrée à la région.

La présence au sommet de dirigeants venus de pays qui n’ont pas d’intérêt direct en Arctique, comme le président roumain Nicușor Dan ou le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, en témoigne.

«L’environnement sécuritaire a profondément changé et la région suscite désormais beaucoup plus d’intérêt», explique Tuomas Tikkanen.

Aucune décision formelle ne devrait être prise lors du sommet.

Les dirigeants doivent néanmoins adopter lundi une déclaration commune et aborder un large éventail de sujets, allant des intérêts économiques aux questions de sécurité.

Après les menaces de Donald Trump en janvier, sur lesquelles il n’est pas complètement revenu, l’Otan avait déjà lancé une nouvelle mission destinée à renforcer la sécurité dans l’Arctique.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est quant à elle rendue au Groenland début septembre, apportant avec elle une enveloppe de 200 millions d’euros pour le territoire. Elle a alors promis que l’UE allait «être plus présente et engagée au Groenland et dans l’Arctique».

L’Arctique est également au cœur de préoccupations environnementales. Selon les experts, la région se réchauffe près de quatre fois plus vite que la moyenne mondiale sous l’effet du changement climatique, avec de lourdes conséquences pour les écosystèmes et les populations qui dépendent de ces territoires.

La fonte de la banquise ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives économiques et stratégiques. La Russie, la Chine et les Etats-Unis ont ainsi intensifié leur présence dans la région, notamment dans le but d’accéder à ses importantes ressources naturelles et de développer de nouvelles routes maritimes.

En août, la Chine et la Corée du Sud ont envoyé des porte-conteneurs sur la route maritime du Nord, qui traverse les eaux territoriales russes, afin d’en tester la viabilité. Cette voie devient navigable pendant des périodes de plus en plus longues à mesure que la banquise recule.