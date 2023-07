Quand un appel de Tebboune en direction de la diaspora algérienne galvanise les émeutiers pour mettre le feu en France

Alors que la France accuse les dommages et les pertes affolants d’une nouvelle nuit d’émeutes, sur les réseaux sociaux, la colère et la rage des émeutiers ne faiblit pas, en particulier ceux qui affirment désormais haut et fort leur origine algérienne.

Depuis la publication d’un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères algérien, le 28 juin, au lendemain de la mort du jeune Nahel, dans lequel ledit ministère déclare notamment que «le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique, avec le souci constant d’être aux côtés des membres de sa communauté nationale au moment de l’adversité et de l’épreuve», les partis politiques, dont le FLN, et les médias proches du régime en place n’ont eu de cesse de jeter de l’huile sur le feu, plaçant désormais l’Algérie au cœur des émeutes qui se déroulent en France.

Lire aussi : Meurtre de Nahel en France: après le gouvernement, les partis algériens s’en mêlent

Une récupération politique somme toute réussie puisque depuis quelques jours, Abdelmadjid Tebboune est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux utilisés par les émeutiers pour partager les vidéos de leurs méfaits. Une vidéo en particulier du président algérien circule en masse sur la Toile, partagée plusieurs milliers de fois par la diaspora d’origine algérienne.

Sur cette vidéo, filmée à l’occasion de la commémoration des victimes du 17 octobre 1961– journée pendant laquelle près de 120 Algériens participant à une manifestation ont été tués par la police française– le président algérien déclare: «aujourd’hui est un jour très important. C’est un message spécial pour nos fils, nos filles, nos mères et nos sœurs, à l’étranger. Vous avez honoré le pays, ils complotent contre vous, les enfants de harkis, les enfants d’Aussaresses, les enfants de Bigeard! Et ils ont jeté vos frères dans la Seine le 17 octobre 1961. Aujourd’hui, ils veulent faire la même chose avec vous mais vous êtes des hommes et des femmes debout. L’Algérie ne vous lâchera pas et quiconque vous touche, je m’engage personnellement qu’il le payera et payera un prix cher, si Dieu le veut».

Toi la fille de Petain et de Bigeard tu peux bien fermer ta gueule



Venir donner des leçons à Algérie sur les droits de l’homme

La France a été condamné plusieurs fois par la cour européenne des droits de l’homme



L’Algérie a le droit de parler pour ses ressortissants



Tahia 🇩🇿 pic.twitter.com/1vOKq4tFQe — Zack GHENNAM 👨‍⚕️🩺 (@zack2nice) June 30, 2023

Cet appel du président algérien n’est pas le seul à être utilisé pour galvaniser les Algériens de France qui ont tôt fait de faire un parallèle entre cet appel et la mort du jeune Nahel. En effet, sur TikTok, d’autres discours de Tebboune sont montés sur fond d’images de pillages et d’incendies en France, comme dans cette vidéo dans laquelle le président algérien décrète «celui qui nous maltraite, il regrettera le jour où il est né». En commentaire, on peut lire: «tous derrière toi aâmi Tebboune».

Des appels à la vengeance et à la violence émanant du président algérien qui expliquent en grande partie la montée en puissance de slogans pro-Algérie au sein des émeutes. A Marseille, ville particulièrement sujette aux pillages et épicentre des émeutes, c’est en scandant «one, two, three, viva l’Algérie» que des émeutiers ont mis à sac une bijouterie.

A Marseille, des émeutiers pillent une bijouterie aux cris de "One, two, three, viva l'Algérie!"



C'est une manière originale de lutter contre les préjugés. Ne changez rien. 🤣🤣🤣#émeutes #GuerreCivile



➡️ Telegram : https://t.co/KQFm0QOsFp pic.twitter.com/4GYLCCKJOw — Kim Jong Un ᛟ (@KimJongUnique) July 2, 2023

Même son de cloche à Lyon, où ce même slogan est lancé au Raid par des émeutiers,

Ou encore à Londeau, où un magasin de motos Yamaha a été pillé, avec pour leitmotiv ce même slogan.

Quelle tristesse pour la France 😢 ! Un magasin de motos est pillé ! Des Gens crient "1 2 3 viva l'Algérie" ! Mais où va la France ! pic.twitter.com/A782FA7cuE — Anais nin Kehler (@Anas56831184) June 30, 2023

Pire encore, dans une autre vidéo d’émeutes qui circule sur TikTok, les émeutiers chantent en arabe «Allo oncle Tebboune, la France on va la brûler».

Autre exemple, celui d’une jeune femme qui, filmant la médiathèque de Borny (Metz) en feu, déclare avec fierté: «C’est comme si c’était l’Algérie qui avait gagné».

« C’est comme si c’était l’#Algerie qui avait gagné ! » s’exclame cette charmante demoiselle devant une médiathèque en feu.

pic.twitter.com/T8epGB2pC8 — Damien Rieu (@DamienRieu) June 30, 2023

Outre ces slogans politisés et ces appels à la haine, le drapeau algérien occupe lui aussi le devant de la scène depuis cinq jours. C’était ainsi le cas lors du saccage de la mairie de Fameck, où le drapeau est porté par l’un des casseurs.

Moselle : La mairie de Fameck prise d’assaut#Nanterre pic.twitter.com/2areHXeI6f — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) June 29, 2023

Enfin, dans certaines administrations, comme sur la façade de cette mairie, c’est tout bonnement le drapeau français qui a été remplacé par le drapeau algérien.

#Algerians drop the French flag 🇫🇷 and raise the Algerian flag 🇩🇿 in central #France

Les algériens font tomber le drapeau français 🇫🇷 et hissent le drapeau #algérien 🇩🇿 dans le centre de la France



#Paris #Nael #Nahel #emeutes pic.twitter.com/Jyw4TNgST8 — sara (@saraqr_61) June 30, 2023

Outre les appels d’Abdelmadjid Tebboune relayés sur les réseaux sociaux, la presse proche du pouvoir se fait le porte-voix du même type de message, à l’instar du média du général à la retraite Khaled Nezzar, Algérie patriotique, qui annonce dans un titre menaçant, «le chaos en France est un avant-goût de ce qui arrivera si l’Algérie est agressée».

Le présentateur et journaliste algérien Hafsi Ahmed qualifie quant à lui les émeutes de «printemps algérien» et décrète que «la Cinquième République française signe son acte de décès avec les mains algériennes».

الربيع الجزائري في #فرنسا

الجمهورية الفرنسية الخامسة توقع شهادة وفاتها بأيادٍ 🇩🇿

ومع ذلك الصدمة في باريس والوجع عند أيتامها في #الجزائر — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) June 30, 2023

Dans un autre tweet, dont sa timeline regorge depuis le début des émeutes, celui-ci déclare que «la France va payer le prix du pillage des richesses de l’Afrique» et que «tout est permis et même soutenu», en commentaire d’une vidéo du pillage d’un magasin ZARA.

فرنسا 🇫🇷 ستدفع ثمن نهبها ثروات #أفريقيا وفي عقر دارها

هنا مشاهد تظهر ما حدث لسلسلة متاجر ZARA

ملاحظة : كل شيء يجوز بل وندعمه

من له مواعظ وشعارات جمهورية أفلاطون يحتفظ بها لنفسه #فرنسا_العنصرية #فرنسا_تحترق pic.twitter.com/8ImdUX2BSp — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) June 30, 2023

Les cinq jours d’émeutes en France dépassent en violences, en actes de pillage et en vandalismes les émeutes de 2005 qui ont duré pourtant trois semaines. Est-ce parce que l’Algérie a cherché à instrumentaliser la mort d’un adolescent franco-algérien pour servir la campagne présidentielle de Tebboune? En tout état de cause, le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères a quasiment bilatéralisé les événements qui secouent l’Hexagone entre la France et l’Algérie. Les personnes d’origine algérienne, vivant en France, ont ressenti cette bilatéralisation comme une injonction à choisir de façon active leur camp.