Meta va concurrencer Twitter avec son application Threads, disponible en précommande

La nouvelle application du groupe Meta, qui vise à concurrencer frontalement Twitter, est désormais disponible sur les magasins d’applications mobiles pour iPhone et Android en précommande gratuite. «Threads, an Instagram app», la nouvelle application, dont le nom signifie «fil» en anglais, devrait être disponible dans les prochains jours, et est décrite sur la boutique d’Apple, l’App Store, comme «l’application d’Instagram pour les conversations via du texte».

«Threads est le lieu où les communautés se rassemblent pour discuter de tout, qu’il s’agisse des sujets qui vous intéressent ou des tendances de demain», précise la description de l’application sur les magasins d’applications.

Elle doit permettre de «vous connecter directement avec vos créateurs favoris et ceux qui aiment la même chose ou pour construire votre propre base afin de partager vos idées, opinions et créativité avec le monde entier».

Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, avait annoncé mi-mars travailler sur un nouveau réseau social dont la description en faisait un concurrent potentiel de Twitter. «Nous réfléchissons à un réseau social décentralisé et indépendant permettant de partager des messages écrits en temps réel», avait affirmé le groupe dans une déclaration envoyée à l’AFP.

Le choix de l’interopérabilité

Selon le site Platformer, l’application serait pensée afin d’être interopérable avec les autres réseaux du même type, ce qui serait une rupture majeure avec la stratégie jusqu’ici employée par les géants de la tech qui ont toujours préféré les environnements fermés avec leurs propres règles d’utilisation.

Le choix de l’interopérabilité envisagée par Meta se démarque également de l’approche de Twitter en la matière: en décembre, son principal actionnaire Elon Musk avait fait brièvement bloquer les comptes de plusieurs utilisateurs qui partageaient des liens vers d’autres réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et Mastodon.

Instagram's New App, Threads, Is Just for Your Inner Circle https://t.co/EIIXzfFI1t Wired pic.twitter.com/uIQmfRel0C — Matthew Johnson (@th3doorMATT) October 3, 2019

Twitter a de nouveau suscité de fortes réactions ces derniers jours en choisissant de restreindre la lectures de tweets, à 6.000 par jour pour les comptes vérifiés, 600 pour les autres et même 300 pour les nouveaux comptes. Puis cette limite est passée à 8000, 800 et 400, avant de finir à 10.000, 1.000 et 500. L’objectif affiché est de limiter l’utilisation massive des données du réseau social par des tiers, en particulier les entreprises alimentant ainsi leurs modèles d’intelligence artificielle.