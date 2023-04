Enfants disparus: tout savoir sur le système d’alerte «Tifli Moukhtafi», lancé par la DGSN et Meta

Lancé le 7 mars 2023, le système intégré «Tifli Moukhtafi» vise à mettre les possibilités avancées de communication offertes par les réseaux sociaux au service des efforts fournis par les services de sécurité pour rechercher et retrouver les enfants portés disparus.

Selon Mustapha Hadaoui, chef du service de gestion des arrondissements de police à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l’adoption du système «Tifli Moukhtafi» fait partie d’une stratégie globale et intégrée lancée par le directeur général de la DGSN et visant à renforcer les dispositifs et les mécanismes déjà mis en place pour la protection des enfants disparus.

Comment ça fonctionne? Des informations suffisantes sur l’enfant sont recueillies au niveau de l’arrondissement de police avant d’envoyer des alertes aux utilisateurs de ces réseaux sociaux, localisés sur un rayon de 160 kilomètres, précise le responsable.

S’agissant de la mise en application de ce système, Nadia Toubi, commissaire principale de police et chef du 5e arrondissement de Mehdia, explique que la déclaration de la disparition de l’enfant est faite soit par son père, sa mère ou son tuteur légal, qui doit manifester expressément son consentement de publier l’alerte sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Le parent doit fournir à l’agent de police en charge du dossier toutes les informations utiles sur l’enfant disparu, notamment une photographie si possible, poursuit-elle.

La déclaration est faite dans les minutes qui suivent sur la plateforme «Tifli Moukhtafi», avant sa diffusion sur les réseaux sociaux. «L’objectif est de trouver l’enfant disparu dans le plus bref délai», souligne Nadia Toubi.

Lire aussi : En collaboration avec Meta, la DGSN lance «Tifli Moukhtafi», le système d’alerte pour enfants disparus

«Tifli Moukhtafi» ressemble au système «Amber Alert» mis en place sur Facebook aux États-Unis et au Canada pour l’alerte aux enlèvements à grande échelle, permettant de générer des alertes lorsqu’un enlèvement d’enfant est signalé et de rechercher ce dernier dans des zones géographiques déterminées.

Avant le lancement de ce système, une évaluation globale de la procédure de signalement de la disparition d’un enfant et de sa recherche par les services de police a été effectuée. Une nouvelle procédure a été mise en place, prenant désormais en compte de nombreuses informations cruciales pour la localisation de l’enfant disparu, telles que ses loisirs, ses problèmes personnels ou encore les endroits où il pourrait se rendre.

La DGSN se fixe comme objectif de mobiliser tous les moyens pour accélérer les recherches et les investigations afin de retrouver les enfants enlevés et portés disparus le plus rapidement possible.