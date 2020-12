Maghreb. Covid-19: tout sur les vaccins et programmes de vaccination selon chaque pays

Les programmes de vaccination débutent en janvier et février dans certains pays du Maghreb.

Choix du vaccin, date du début de la vaccination, gratuité ou non du vaccin, personnes ciblées…voici tout ce qu’il faut savoir sur le programme d’acquisition et de vaccination contre le Covid-19 au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

Par Moussa Diop