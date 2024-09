L’or atteint un nouveau record, au-dessus des 2.609 dollars l’once

Le cours de l’or sur les marchés internationaux a battu un nouveau record ce vendredi 20 septembre, porté par la perspective de nouvelles baisses des taux d’intérêt américains stimulant la demande pour le métal précieux.

Le prix de l’or a grimpé jusqu’à 2.609,74 dollars l’once deux jours après que la Réserve fédérale américaine a réduit franchement ses taux pour la première fois depuis 2020, en précisant que d’autres baisses étaient probables.

🔴 Le prix de l'or inscrit vendredi de nouveaux records absolus, franchissant pour la première fois la barre des 2600 dollars l'once. https://t.co/BfpL9nqZaj — AGEFI Suisse (@Ageficom) September 20, 2024

Le métal jaune avait déjà atteint un plus haut le 13 septembre, encouragé par l’approche des baisses de taux américains et la faiblesse du dollar, et précédemment au mois d’août.

Valeur refuge par excellence, concurrente du billet vert et des rendements obligataires, l’or bénéficie de la dépréciation de ces actifs. La Réserve fédérale américaine a commencé mercredi son cycle d’assouplissement monétaire par une première baisse des taux d’un demi-point de pourcentage.