Loi immigration en France: la gauche saisit le Conseil constitutionnel, plus d’un millier de personnes manifestent à Paris

Des manifestants lors d'une marche contre la nouvelle loi française sur l'immigration, le 22 décembre 2023 à Paris.. AFP or licensors

Les élus des quatre groupes de gauche (LFI, PS, écologistes et communistes) indiquent dans un communiqué qu’ils devraient être «auditionnés début janvier» au Conseil constitutionnel pour exposer leurs arguments.

La gauche avait déjà annoncé son intention de saisir les Sages, que le président Emmanuel Macron va également saisir de son côté. Le Conseil dispose d’un maximum d’un mois pour statuer.

🔴 Avec les 3 autres groupes de gauche de l'Assemblée nationale, nous saisissons le Conseil constitutionnel !



Nous lui demandons de censurer l’ensemble du projet de loi #immigration.



➡️ https://t.co/V9aO0rCFtf pic.twitter.com/xv3qY7LUo4 — Députés Socialistes et apparentés (@socialistesAN) December 22, 2023

Dans leur recours, les députés de gauche pointent du doigt une trentaine d’articles et réclament la censure totale de cette loi adoptée mardi soir.

Ils s’opposent au conditionnement de l’accès à certaines prestations sociales à la durée de résidence en France, estimant la mesure «contraire au principe d’égalité», et sans lien avec le projet de loi («cavalier législatif»).

Ils dénoncent également le durcissement des règles de regroupement familial, y voyant une «atteinte à la vie privée et au droit à mener une vie familiale normale».

🚨L’adoption définitive du projet de loi immigration par le parlement est une blessure profonde des valeurs fondatrices de notre pays.



Notre combat pour la solidarité continue, plus que jamais ! pic.twitter.com/e6cLkZqqhx — Oxfam France (@oxfamfrance) December 19, 2023

Ces élus s’en prennent à l’instauration de «quotas» fixés par le Parlement pour plafonner «pour les trois années à venir» le nombre d’étrangers admis sur le territoire, y voyant une «méconnaissance des compétences du Parlement».

Entre autres griefs, ils contestent aussi l’exclusion d’étrangers en situation irrégulière de la tarification sociale dans les transports, l’estimant «contraire au principe d’égalité».

Ils accusent en outre le projet de loi de «méconnaissance du droit à la protection de la santé» en «restreignant les conditions d’obtention» du titre de séjour pour les étrangers malades.

#LoiImmigration

Dans un entretien au Monde, l’ancien chef de l’Etat, François Hollande, analyse la dérive opérée par la majorité présidentielle avec l’adoption de la loi sur l’immigration. https://t.co/R2PwJK12YO pic.twitter.com/yPmFaAtkIe — Le Monde (@lemondefr) December 21, 2023

Les députés de gauche critiquent une «inégalité de traitement» des étudiants étrangers avec l’article qui leur demande de justifier du caractère «réel et sérieux» de leurs études.

Ils dénoncent également dans ce texte ce qu’ils considèrent comme «une remise en cause du principe d’inconditionnalité de l’hébergement d’urgence».

Écœurante victoire. 349 pour la loi. Sans les 88 voix du RN = 261 soit moins que la majorité absolue ! Après la marche commune du 12 novembre voici la loi votée et écrite en commun. Un nouvel axe politique s'est mis en place. pic.twitter.com/oxoqBUBqR2 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 19, 2023

«Darmanin ne fera pas sa loi»

Plus d’un millier de personnes ont manifesté vendredi à Paris pour dénoncer l’adoption du projet de loi controversé sur l’immigration porté par le ministre de l’Intérieur, a constaté un journaliste de l’AFP.

«Au cas par cas, on n’en veut pas, régularisation de tous les sans-papiers», «personne n’est illégal», ont scandé les manifestants qui ont défilé de la place de la République à la place du Châtelet, à l’appel de collectifs de sans-papiers et de la Marche des Solidarités.

«La loi est passée mais on ne baissera pas les bras», a indiqué à l’AFP Ahamada Siby, porte-parole du collectif des sans-papiers de Montreuil (Seine-Saint-Denis). «Nous devons tous nous lever pour bloquer cette loi raciste qui nous criminalise.»

«On est là pour se tenir aux côtés des sans-papiers, mais surtout pour dénoncer cette loi immigration raciste et xénophobe, particulièrement pour les étudiants étrangers extracommunautaires», souligne de son côté Pauline Lebaron, co-secrétaire générale de l’Union étudiante, réclamant le «retrait pur et simple» du projet de loi.

La préfecture de police a indiqué à l’AFP avoir dénombré 1.100 manifestants dans la capitale.

À Bordeaux, plusieurs centaines de personnes ont défilé, sans incidents, dans le centre-ville vendredi soir pour protester contre la loi immigration, a constaté l’AFP.

💬 "Une loi raciste, une loi xénophobe"



Philippe Poutou participera à la manifestation contre la loi immigration à Bordeaux ce vendredi pic.twitter.com/mPFpn7q8U9 — BFMTV (@BFMTV) December 22, 2023

«Régularisation des sans papiers», «nous sommes tous des enfants d’immigrés», «de l’air, ouvrez les frontières» ont lancé les manifestants, dont de nombreux étudiants et retraités, réunis à l’appel des organisations de gauche et de syndicats d’étudiants.

Adopté au forceps mardi par le Parlement, le projet de loi immigration restreint notamment le versement des prestations sociales pour les étrangers, instaure des quotas migratoires, remet en question l’automaticité du droit du sol et rétablit un «délit de séjour irrégulier».

Ce texte, qui a provoqué une crise ouverte au sein de la majorité présidentielle, a été voté par le Rassemblement national qui y a vu une consécration de «la priorité nationale» qu’il défend.

Dans une interview sur France 5 mercredi, Emmanuel Macron a déclaré «assumer» l’adoption du projet de loi, démentant toute inspiration d’extrême droite et assurant que les Français «attendaient» ce texte.

Le projet de loi doit désormais passer au filtre du Conseil constitutionnel avant que la loi ne soit promulguée par le chef de l’État.