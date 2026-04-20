L’Iran ne compte pas discuter à nouveau avec les États-Unis

Cette photographie, diffusée par le bureau du Premier ministre pakistanais le 26 septembre 2025, montre le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif (à gauche), le chef d'état-major de l'armée et maréchal Syed Asim Munir (à droite) posant avec le président américain Donald Trump (au centre) à la Maison Blanche, à Washington

La télévision d’Etat iranienne (Irib), a affirmé que Téhéran n’avait «actuellement pas de plans de participer à la prochaine session de discussions Iran-États-Unis», tandis que l’agence officielle Irna a affirmé qu’il n’existe «aucune perspective claire de négociations fructueuses».

🚨 Exclusive

There is currently no plan for the Iranian side to participate in the next round of Iran–U.S. negotiations. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 19, 2026

Plusieurs médias iraniens avancent en outre qu’une levée du blocus naval américain serait une condition préalable à ces pourparlers.

Une question rendue encore plus compliquée avec l’annonce dimanche de la saisie par la marine américaine d’un cargo iranien dans le golfe d’Oman.

«Mal lui en a pris»

Le cargo Touska, battant pavillon iranien, «a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Téhéran, par la voix du porte-parole de l’état-major, a promis de son côté de «riposter bientôt» contre cet «acte de piraterie armée».

Malgré l’incertitude d’une participation iranienne, Donald Trump avait annoncé dimanche envoyer au Pakistan le vice-président JD Vance, qui avait déjà mené la délégation à Islamabad le 11 avril pour des discussions à un niveau inédit, celles-ci s’étant conclues par un échec.

Annonçant l’arrivée de la délégation pour lundi soir, le président américain a affirmé sur sa plateforme Truth Social offrir à l’Iran un «deal raisonnable» et qu’en cas de refus, «les États-Unis détruiraient toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran».

Face au regain de tensions, les prix du pétrole se sont à nouveau envolés lundi en début d’échanges asiatiques, le baril de WTI bondissant notamment de plus de 8%.

Barricades

Dans l’attente d’une confirmation ou non de la tenue des pourparlers, la sécurité a été visiblement renforcée dimanche à Islamabad avec la multiplication de routes fermées, barbelés et barricades, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Au-delà des négociations, Washington et Téhéran continuent de s’affronter autour du détroit d’Ormuz, et de dénoncer réciproquement des violations du cessez-le-feu.

Avant l’annonce de la saisie du cargo, Donald Trump avait dénoncé des attaques attribuées à l’Iran contre plusieurs navires commerciaux qui tentaient de franchir le détroit.

Un navire de la CMA CGM a ainsi fait l’objet samedi de «tirs de semonce», a indiqué dimanche à l’AFP le groupe français de transport maritime.

L’Iran avait annoncé samedi reprendre «le strict contrôle» du détroit, revenant sur sa décision de la veille de le rouvrir en raison du blocus américain.

Dimanche, les passages du détroit étaient réduits à zéro, selon le site Marine Traffic.

«Suspicion»

Téhéran pensait, en ouvrant le détroit vendredi, que «les États-Unis répondraient en levant le blocus», relève Vali Nasr, professeur en relations internationales à l’université américaine Johns Hopkins.

Mais son maintien «n’a fait que nourrir la suspicion de l’Iran» sur le fait que les discussions d’Islamabad «ne sont qu’une ruse diplomatique avant une autre attaque militaire», ajoute-t-il sur X.

Araghchi’s tweet reflected an understanding in Tehran, likely based on what they heard from Pakistan, that if they took a positive step by opening Strait of Hormuz, US would reciprocate by lifting the blockade. But Trump kept the blockade in place, and through his many tweets,… — Vali Nasr (@vali_nasr) April 19, 2026

D’autant que les positions restent très éloignées, notamment sur le volet nucléaire, au coeur du différend. Selon Donald Trump, l’Iran a accepté de remettre son uranium hautement enrichi, un enjeu crucial, ce qu’a démenti Téhéran.

«Trump dit que l’Iran ne doit pas faire usage de ses droits nucléaires (...) Qu’est-ce qui lui prend de vouloir priver l’Iran de ses droits?», a lancé dimanche le président Massoud Pezeshkian, cité par l’agence Isna.

Téhéran, qui nie vouloir se doter de la bombe atomique, défend son droit au nucléaire civil.

«Toute sa force»

Au Liban, l’autre front de la guerre, la situation demeure très instable malgré un cessez-le-feu de 10 jours entré en vigueur vendredi entre Israël et le Hezbollah, que les deux parties se sont accusées de violer.

L’armée israélienne a reçu pour instruction d’utiliser «toute sa force» si les troupes faisaient l’objet d’une «quelconque menace», selon le ministre de la Défense, Israël Katz.

تحذير إسرائيلي يُقيّد الحركة جنوبًا رغم وقف إطلاق النار ويشمل عشرات القرى https://t.co/e9ee52aspF — National News Agency (@NNALeb) April 20, 2026

Il a affirmé à plusieurs reprises qu’Israël démolirait des maisons le long de la frontière en vue d’établir une «zone de sécurité» et de fait, les destructions se poursuivent dans des localités frontalières, selon l’Agence nationale d’information libanaise (ANI).

«Nous ne savons pas ce qu’il va advenir, je ne sais pas si je dois réparer mon magasin ou si les bombardements vont reprendre», témoigne Ali Assi, dans sa boutique de vêtements à Nabatieh (sud).