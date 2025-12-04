Liban–Israël: première réunion et reprise des contacts après 40 ans de guerre

Un homme brandit le drapeau du Liban dans la ville de Sidon, dans le sud du Liban, le 27 novembre 2024, alors que des personnes déplacées rentrent chez elles dans le sud du Liban après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. AFP or licensors

Alors que les deux voisins sont toujours techniquement en état de guerre, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a pris soin de souligner qu’il ne s’agissait pas de négociations de paix.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui salué «l’atmosphère positive» dans laquelle s’est déroulée la réunion, selon son bureau.

Celle-ci intervient alors qu’Israël menace d’une escalade au Liban, où son armée continue de viser le Hezbollah malgré un cessez-le-feu entré en vigueur il y a un an, accusant le mouvement pro-iranien de se réarmer.

«Pas important»

Dirigées par des civils, les deux délégations se sont rencontrées au quartier général de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), à Naqoura, près de la frontière avec Israël, en présence de l’émissaire américaine pour le Proche-Orient Morgan Ortagus, selon l’ambassade américaine à Beyrouth.

NETANYAHU RESPONDS TO LEBANESE PM’S CLAIMS



Prime Minister Netanyahu on the Israeli-American-Lebanese meeting in Naqoura:



• The meeting was held in good spirits

• Dialogue will continue

• Hezbollah must disarm, period

• Economic cooperation does not replace security… pic.twitter.com/l0HKjh7D1V — Mossad Commentary (@MOSSADil) December 3, 2025

Jusqu’à présent, des militaires représentaient le Liban et Israël, qui n’ont pas de relations diplomatiques officielles, aux réunions de l’organisme dirigé par les États-Unis et qui comprend également la France et l’ONU.

La délégation libanaise évitait tout contact direct avec la partie israélienne, selon une source diplomatique qui a requis l’anonymat.

L’ambassade des États-Unis au Liban a salué mercredi sur X la participation à la réunion de représentants civils: l’ancien diplomate libanais Simon Karam et le responsable du Conseil de sécurité nationale d’Israël, Uri Resnick. Elle a parlé d’un «pas important» en vue d’une «paix durable».

Pentalateral Members Convene for 14th Meeting; Civilian Participants Added to Enhance Stability and Successhttps://t.co/MMXxX5YbWH — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) December 3, 2025

«Il a été convenu d’élaborer des idées pour promouvoir une éventuelle coopération économique entre Israël et le Liban», a souligné le bureau de Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre libanais a indiqué pour sa part que ce type de réunions avait pour but de parvenir «à la cessation des hostilités (et) au retrait israélien total» du territoire libanais, où l’armée israélienne conserve des positions dans le sud.

«Les relations économiques viendront à la toute fin du processus de normalisation, qui doit venir après la paix», a expliqué M. Salam. «Elles ne peuvent pas précéder la paix».

Il a souligné que le Liban n’avait pas l’intention de conclure une paix séparée avec Israël.

La rencontre intervient au lendemain de réunions de Mme Ortagus avec Benjamin Netanyahu et son ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, qui a affirmé sur X que «le désarmement du Hezbollah était crucial pour l’avenir du Liban et la sécurité d’Israël».

Glad to meet in Jerusalem with Counselor to U.S. Mission to the UN and Special Representative for Lebanon Morgan Ortagus.

We had a good discussion on the situation in Lebanon. I said that the one violating Lebanese sovereignty is Hezbollah. Hezbollah's disarmament is crucial… pic.twitter.com/MiU9DLenBt — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 2, 2025

Désarmement «incontournable»

Le gouvernement israélien a répété mercredi que le désarmement du Hezbollah était «incontournable».

L’émissaire américaine est par la suite attendue au Liban, où le président Joseph Aoun s’était déclaré prêt à des négociations avec Israël, brisant un tabou entre les deux pays.

En 1983, après l’invasion israélienne du Liban, les deux pays avaient mené des contacts directs qui avaient abouti à la signature d’un accord prévoyant l’établissement de relations entre eux, mais il n’a jamais été ratifié.

🚨 🇮🇱 | 🇱🇧 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant briefed U.S. Special Envoy Morgan Ortagus on Hezbollah's growing strength and the Lebanese Army's efforts to limit its arsenal. Netanyahu emphasized that the Lebanese Army's actions are… pic.twitter.com/5kGpRHHusj — Observe Lebanon (@ObserveLebanon) December 3, 2025

Depuis plusieurs semaines, la presse israélienne multiplie les articles sur la possible imminence d’une nouvelle campagne militaire israélienne contre le Hezbollah au Liban.

«Israël se prépare à une escalade majeure au Liban à la lumière du renforcement militaire en cours du Hezbollah», a affirmé la radio-télévision publique israélienne mercredi.

Selon M. Salam, le Liban est ouvert à ce que l’ONU, les États-Unis et la France «vérifient» le désarmement du mouvement pro-iranien par l’armée libanaise dans le sud du pays.

Il a confirmé qu’elle devrait achever d’ici la fin de l’année le démantèlement des structures militaires du Hezbollah entre la frontière et le fleuve Litani, à une trentaine de km plus au nord.