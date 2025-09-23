Les aéroports de Copenhague et d’Oslo rouvrent après des survols de drones non identifiés

Un avion de ligne vole dans le ciel lors de l'atterrissage à l'aéroport de Copenhague, au Danemark, le 4 juin 2025

À Copenhague, «les drones ont disparu et l’aéroport est à nouveau ouvert», a déclaré un responsable policier, Jakob Hansen.

La police de Copenhague avait fait état lundi de «trois ou quatre gros drones» observés au-dessus de l’aéroport.

Des drones ont également été observés au niveau de l’aéroport de la capitale norvégienne, qui a dû fermer pendant plusieurs heures.

«Nous avons fait deux observations distinctes de drones», a indiqué à l’AFP Monica Fasting, porte-parole de l’aéroport d’Oslo, précisant que celui-ci avait rouvert mardi à 03H15 (01H15 GMT).

🌐🇩🇰🇧🇻🇸🇪The airport in the Danish capital Copenhagen is closed to takeoffs and landings due to "drone sightings," — Reuters reports



Norway reports that an unidentified drone has also been spotted in the skies over Oslo.



Drones over Europe or another escalation of tensions?… pic.twitter.com/4VyMJZ9m8T — 🌐geopolitics in the picture (@geogeolite) September 22, 2025

Plusieurs vols ont été déroutés et des perturbations sont encore attendues mardi le temps que le trafic revienne à la normale, ont indiqué les deux aéroports.

Les autorités danoises et norvégiennes travaillent ensemble sur ces incidents, a souligné M. Hansen, précisant que l’armée et les services de renseignement étaient mobilisés.

L’origine des drones, qui ont disparu sans être interceptés, n’a pas été établie à ce stade, a reconnu M. Hansen.

«À ce stade, nous ne savons pas» si les engins peuvent être d’origine russe, a-t-il précisé, interrogé sur le sujet.

La police danoise doit donner une conférence de presse mardi.

La Russie est accusée d’être à l’origine d’une irruption de drones dans l’espace aérien polonais le 10 septembre, un incident qui a provoqué une mobilisation d’avions de chasse de l’Otan.

PM Frederiksen:

“The Russian breach of Estonian airspace is another unacceptable provocation on NATO’s eastern flank. Denmark stands firmly with Estonia and our NATO allies. We will continue to strengthen our joint defences.” — Statsministeriet (@Statsmin) September 20, 2025

Vendredi, trois avions de combat russes ont par ailleurs violé pendant 12 minutes l’espace aérien estonien, déclenchant des protestations de l’Otan et de l’Union européenne contre une nouvelle «provocation».

Le Danemark et la Norvège participent cette semaine aux exercices militaires Neptune Strike 25-3 des forces de l’Otan, qui se déroulent notamment en Baltique et en mer du Nord et mobilisent le porte-avion américain Gerald Ford.