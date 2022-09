Le Mbiresaurus raathi appartient à l'espèce sauropodomorphe, la même lignée qui comprendra plus tard des dinosaures géants à long cou.

© Copyright : DR

Des scientifiques au Zimbabwe ont annoncé jeudi la découverte des restes du plus vieux dinosaure d'Afrique, qui parcourait la terre il y a environ 230 millions d'années.

Nommé Mbiresaurus raathi, le dinosaure ne mesurait qu'un mètre de haut environ, avec une longue queue et pesait jusqu'à 30 kg, selon l'équipe internationale de paléontologues qui a fait la découverte.

«Il courait sur deux pattes et avait une tête assez petite», a déclaré jeudi à l'AFP Christopher Griffin, le scientifique qui a déterré le premier os.

Il s'agit probablement d'un omnivore qui se nourrissait de plantes, de petits animaux et d'insectes. Le dinosaure appartient à l'espèce sauropodomorphe, la même lignée qui comprendra plus tard des dinosaures géants à long cou, a déclaré Griffin, un chercheur de 31 ans à l'Université de Yale.

Le squelette a été retrouvé lors de deux expéditions en 2017 et 2019 par une équipe de chercheurs du Zimbabwe, de Zambie et des Etats-Unis.

«J'ai creusé tout le fémur et j'ai su à ce moment-là qu'il s'agissait d'un dinosaure et que je tenais le plus ancien fossile de dinosaure connu d'Afrique», a déclaré Griffin, qui était alors doctorant à l'Université Virginia Tech.

Les découvertes de son équipe ont été publiées pour la première fois dans la revue Nature mercredi.

Des restes de dinosaures de la même époque n'avaient auparavant été trouvés qu'en Amérique du Sud et en Inde.

Les paléontologues ont choisi le Zimbabwe pour creuser après avoir calculé que lorsque tous les continents étaient connectés en une seule masse terrestre connue sous le nom de Pangée, il se trouvait à peu près à la même latitude que les découvertes antérieures réalisées dans l'Amérique du Sud moderne.

«Mbiresaurus raathi est remarquablement similaire à certains dinosaures du même âge trouvés au Brésil et en Argentine, ce qui renforce le fait que l'Amérique du Sud et l'Afrique faisaient partie d'une masse continentale continue», a déclaré Max Langer de l'Université de Sao Paulo au Brésil.

Le dinosaure porte le nom du district de Mbire, au nord-est du Zimbabwe, où le squelette a été trouvé, et du paléontologue Michael Raath, qui a signalé pour la première fois des fossiles dans cette région.

D'autres spécimens ont été découverts dans cette zone, et ont été tous déposés au Musée d'histoire naturelle du Zimbabwe, dans la deuxième plus grande ville du pays, à Bulawayo.

«La découverte du Mbiresaurus est passionnante et spéciale pour le Zimbabwe et l'ensemble du champ paléontologique», a déclaré le conservateur du musée Michel Zondo.

«Le fait que le squelette de Mbiresaurus soit presque complet en fait un matériau de référence parfait pour d'autres découvertes», a-t-il ajouté.