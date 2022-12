Le pipeline d'hydrogène entre l'Espagne et la France opérationnel en 2030

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez (à gauche) et le président français Emmanuel Macron après une conférence de presse conjointe avec le reste des dirigeants lors du sommet du groupe euro-méditerranéen UE-MED9 le 9 décembre 2022 à Alicante.

L'ambitieux pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille, lancé officiellement vendredi, sera opérationnel en 2030 et coûtera environ 2,5 milliards d'euros, ont annoncé les dirigeants français, espagnol et portugais, à l'origine de ce projet salué par Bruxelles.