Le Pentagone annonce que le Koweït a abattu par erreur trois avions de combat américains

Cette capture vidéo montre le crash d'un avion de chasse américain F-15E Strike Eagle au Koweït.. AFP or licensors

L’Iran mène des frappes contre les États du Golfe depuis samedi, en riposte à la mort de l’ayatollah Ali Khamenei tué dans une attaque israélo-américaine.

Dimanche soir, «au cours d’une confrontation intense, comprenant des attaques d’avions iraniens, de missiles balistiques et de drones», des avions de combat américains «ont été abattus par erreur par la défense aérienne koweïtienne», a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, Centcom.

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Les six membres d’équipage se sont éjectés et sont sains et saufs, a-t-il précisé dans un communiqué. Les autorités koweïtiennes avaient plus tôt indiqué avoir «immédiatement lancé», après le crash, «les opérations de recherche et de sauvetage, et procédé à l’évacuation des équipages et à leur transfert vers l’hôpital».

🇰🇼 Plusieurs avions de combats américains se sont écrasés au Koweït, sans faire de victime, abattus par erreur par le Koweït, selon le Pentagone, alors que l'Iran mène des frappes contre les Etats du Golfe depuis samedi en riposte à la mort de l'ayatollah Khamenei ⤵️ pic.twitter.com/eM4xdw5dh5 — Agence France-Presse (@afpfr) March 2, 2026

Le Koweït a indiqué avoir intercepté des drones visant son territoire, où l’armée iranienne a affirmé avoir ciblé la base aérienne américaine d’Ali Al-Salem.

«Menace persistante»

Du côté de l’ambassade américaine, une épaisse fumée noire s’est élevée en matinée, a rapporté un journaliste de l’AFP.

L’ambassade n’a pas dit si son bâtiment avait été touché, mais elle a publié un communiqué appelant à «ne pas venir à l’ambassade», en faisant état de «menace persistante d’attaques de missiles et de drones».

Kuwait: There is a continuing threat of missile and UAV attacks over Kuwait. Do not come to the Embassy. Take cover in your residence on the lowest available floor and away from windows. Do not go outside. The U.S. Embassy in Kuwait urges U.S. citizens in Kuwait to shelter in… pic.twitter.com/3da9e7dwZ0 — TravelGov (@TravelGov) March 2, 2026

Le personnel de l’ambassade est «confiné sur place», a-t-elle ajouté. De la fumée s’élevant au-dessus d’une centrale électrique dans le nord du pays a également été observée par trois témoins.

La compagnie pétrolière nationale, Kuwait National Petroleum Company, a indiqué que des débris étaient tombés sur la raffinerie de Mina Al-Ahmadi, l’une des plus importantes du pays, blessant deux travailleurs, sans toutefois perturber les opérations.

صرح الناطق الرسمي #لشركة_البترول_الوطنية_الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة غانم العتيبي، بسقوط بعض الشظايا في مصفاة ميناء الأحمدي فجر اليوم الأثنين ما أسفر عن إصابة طفيفة لاثنين من العاملين. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) March 2, 2026

Dana Abbas, une résidente de Koweït City et ingénieure, s’est dit inquiète face à cette escalade, en affirmant à l’AFP s’être précipitée pour fait le plein de sa voiture et constituer des stocks de produits de première nécessité.

Six personnes ont été tuées dans le Golfe depuis samedi, toutes de nationalités étrangères: une au Koweit, trois aux Émirats, une à Bahreïn et une au large d’Oman, dans l’attaque d’un pétrolier.

Dimanche, les Émirats arabes unis ont annoncé que des débris avaient touché, lors de leur chute, la façade des Etihad Towers, qui abritent des ambassades diplomatiques, dont celle d’Israël, blessant légèrement une femme et un enfant. Lundi matin, de nouvelles explosions ont été entendues à Dubaï, Abou Dhabi, Doha et Manama.

Les frappes iraniennes, qui ont visé des bases militaires, mais aussi des infrastructures civiles, notamment des immeubles d’habitation, des hôtels, des aéroports et des ports maritimes, ont ébranlé une région longtemps considérée comme un havre de paix et de sécurité au Moyen-Orient.