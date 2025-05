Le Pakistan frappe l’Inde en riposte à des missiles indiens contre Islamabad

Des tirs d'un système de défense aérienne au-dessus de la ville de Jammu, dans le Cachemire indien, à la suite d'une attaque pakistanaise, le 9 mai 2025. AFP or licensors

L’armée pakistanaise a lancé ce samedi une riposte contre l’Inde après que New Delhi eut visé dans la nuit des bases aériennes pakistanaises, dont une aux portes d’Islamabad. L’armée indienne a confirmé samedi avoir été de nouveau attaquée par Islamabad, notamment par des drones, en plusieurs points le long de sa frontière occidentale. Elle a dénoncé « l’escalade évidente du Pakistan ».

Avant l’aube samedi, deux explosions avaient retenti à Islamabad et à Rawalpindi, ville toute proche où se trouvent l’état-major et les services du renseignement. Le porte-parole de l’armée pakistanaise est alors apparu à la télévision d’Etat pour annoncer que «l’Inde a(avait) attaqué avec des missiles (...) les bases de Nour Khan, Mourid et Chorkot ont été visées».

Mercredi, l’Inde avait frappé le territoire pakistanais, après un attentat commis le 22 avril dans le Cachemire indien, qui a tué 26 civils, et dont New Delhi accuse Islamabad malgré ses dénégations. Depuis, les frappes de missiles, les tirs d’artillerie et les attaques de drones se succèdent alors que les deux rivaux ignorent tous les appels à l’apaisement.

Le G7 a mis en garde, dans un communiqué, contre «la poursuite de l’escalade militaire (qui) constitue une menace sérieuse pour la stabilité régionale» et a exhorté les deux adversaires «à entreprendre un dialogue direct en vue d’une issue pacifique».

Déclaration des ministres des Affaires étrangères du #G7 sur l’Inde et le Pakistan.#G7Canada pic.twitter.com/sMPYl9UJY4 — G7 (@G7) May 9, 2025

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, «a continué d’exhorter les deux parties à trouver des moyens d’arriver à une désescalade et a proposé l’assistance des États-Unis pour entamer des discussions constructives afin d’éviter de futurs conflits», selon un communiqué du département d’État.

Après la visite de la diplomatie iranienne à Islamabad et New Delhi, le chef de la diplomatie saoudienne, Adel Al-Jubeir, a également tenté une médiation en se rendant ces derniers jours dans les deux pays.

Aéroports fermés

L’Inde a fermé 24 aéroports et les médias locaux affirment que le trafic aérien sera suspendu jusqu’à la semaine prochaine. L’espace aérien pakistanais sera également fermé «jusqu’à dimanche à 07H00 GMT», a annoncé l’Autorité pakistanaise de l’aviation. Des dizaines de millions d’enfants sont privés d’école des deux côtés de la frontière.

La confrontation se fait aussi sur l’information. Ce que disent les deux camps est impossible à vérifier de source indépendante, notamment parce que de nombreuses zones sont inaccessibles. Le centre de réflexion International Crisis Group (ICG) s’est inquiété de «la rhétorique belliqueuse, l’agitation intérieure et la logique jusqu’au-boutiste de la surenchère».

L’Inde a ordonné au réseau social X de bloquer plus de 8.000 comptes, dont ceux de médias internationaux, de figures politiques, de célébrités ou de médias pakistanais. Le réseau d’Elon Musk s’y est conformé, dénonçant une «censure».