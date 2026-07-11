Le nouveau pont frontalier Canada/États-Unis finalement inauguré fin juillet

«Le Canada et l’État du Michigan ont convenu d’ouvrir le pont international Gordie-Howe à la circulation le 27 juillet, avec le soutien du gouvernement des États-Unis», a annoncé le ministère canadien des Infrastructures vendredi dans un communiqué.

Cette infrastructure «constituera un lien économique crucial entre le Canada et les États-Unis» et «permettra de générer des milliards de dollars d’activité économique pendant de nombreuses décennies», a-t-il ajouté.

Gordie Howe bridge set to open late July after Canada, U.S. reach deal, source says https://t.co/urvq2JxrGj — The Globe and Mail (@globeandmail) July 10, 2026

L’ouverture de ce nouvel axe entre le Canada et les États-Unis, qui portera le nom de la légende canadienne du hockey sur glace Gordie Howe, avait été reportée sine die en juin alors que le Premier ministre canadien Mark Carney venait d’annoncer son inauguration imminente.

Cette décision avait été prise «à la demande des Etats-Unis», avait indiqué M. Carney, évoquant «quelques enjeux techniques».

Dans son communiqué, le ministère canadien souligne vendredi que pour «veiller à ce que les retombées positives se fassent sentir des deux côtés de la frontière», les bénéfices tirés de l’exploitation du pont serviront à financer «des investissements dans la région».

En construction depuis 2018 pour un coût total de 6,4 milliards de dollars canadiens (environ 4 milliards d’euros), ce pont d’environ 2,5 km relie les villes américaine de Detroit (Michigan) et canadienne de Windsor (Ontario).

Donald Trump avait soudainement remis en cause au mois de février l’ouverture de cette infrastructure dans un contexte de vives tensions commerciales entre les deux pays, alors qu’Ottawa venait de conclure un accord commercial préliminaire avec Pékin, amenant Washington à menacer son voisin de nouveaux droits de douane.

Le président américain avait alors jugé que les États-Unis devaient être propriétaires de «la moitié, au moins», de cette infrastructure.

Le financement intégral des travaux a été pris en charge par le Canada, qui se remboursera grâce aux péages, mais le pont appartiendra à parts égales au Canada et à l’Etat américain du Michigan, conformément à leur accord initial.

«J’ai réussi à conclure un ACCORD BIEN MEILLEUR pour les États-Unis, ce qui permettra au nouveau et spectaculaire pont international Gordie Howe, reliant Détroit à Windsor, en Ontario, d’ouvrir le 27 juillet, comme prévu», a écrit M. Trump samedi sur sa plateforme Truth Social. «L’accord initial était inacceptable à mes yeux! Le nouvel accord est excellent et équitable», selon lui.