Canada: tirs à Montréal, trois morts dont le suspect

Lors de l'intervention de la police canadienne à la suite d'une fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges. (Capture d'écran).

L’opération policière, débutée à 11H35 locales (15H35 GMT), est «toujours en cours», ont ajouté les forces de l’ordre, sans fournir d’indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect.

🚨🇨🇦 FLASH | Un homme a tiré sur des policiers à Montréal, dans le quartier juif. Le suspect, un civil et un policier ont été tués, et une policière a également été blessée. pic.twitter.com/V7rPrbCcK1 — Cerfia (@CerfiaFR) June 22, 2026

«Pour l’instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout ça», a déclaré à la chaîne Radio-Canada Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure du Québec.

⚠️ BREAKING: Video shows the gunman in Montreal reloading his weapon as he exchanges fire with police.



Two officers have been shot and the shooter has been killed, according to recent reports. pic.twitter.com/p9iJo5wtTD — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) June 22, 2026

Un important dispositif policier a été mis en place dans ce quartier résidentiel de l’ouest de Montréal où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs.

Des images sur les réseaux sociaux montrent un suspect vêtu d’une tenue militaire, étendu au sol.

🔴 Montreal: Two killed including a police officer, 1 seriously injured after shooting attack, assailant neutralized - report pic.twitter.com/bJPdYBNc2G — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 22, 2026

Les habitants sont appelés à rester barricadés chez eux et l’autoroute attenante a été fermée à la circulation.

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a affirmé sur X «suivre de près la situation».

Le CIJA suit de très près la situation de tireur actif en cours dans le secteur de l'avenue Westbury et de l'avenue Courtrai, dans le quartier Côte-des-Neiges, et travaille activement avec ses partenaires de la @FederationCJA à ce sujet. Nos pensées vont tout d'abord à toutes les… pic.twitter.com/sBBoCiKHQX — Le CIJA (@CIJAQC) June 22, 2026