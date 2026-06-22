International

Canada: tirs à Montréal, trois morts dont le suspect

Lors de l'intervention de la police canadienne à la suite d'une fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges. (Capture d'écran).

Lors de l'intervention de la police canadienne à la suite d'une fusillade dans le quartier de Côte-des-Neiges. (Capture d'écran).

Trois personnes, dont un policier et le suspect, ont été tuées lundi lors de coups de feu dans un quartier juif de Montréal, tandis qu’une policière a été blessée, a annoncé la police.

Par Le360 (avec AFP)
Le 22/06/2026 à 19h39

L’opération policière, débutée à 11H35 locales (15H35 GMT), est «toujours en cours», ont ajouté les forces de l’ordre, sans fournir d’indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect.

«Pour l’instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout ça», a déclaré à la chaîne Radio-Canada Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure du Québec.

Un important dispositif policier a été mis en place dans ce quartier résidentiel de l’ouest de Montréal où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs.

Des images sur les réseaux sociaux montrent un suspect vêtu d’une tenue militaire, étendu au sol.

Les habitants sont appelés à rester barricadés chez eux et l’autoroute attenante a été fermée à la circulation.

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a affirmé sur X «suivre de près la situation».

Par Le360 (avec AFP)
Le 22/06/2026 à 19h39

Articles les plus lus

1
Historique: après la débâcle au Mondial, le régime d’Alger interdit le droit de perdre
2
Al Hoceïma: deux Français perdent la vie dans le crash d’un avion léger peu après son décollage
3
Fruits: pourquoi les prix ne baissent pas malgré une surproduction évidente
4
L’Aïnouche du jour. Lionel, le Messie du Makhzen et du Mossad
5
Dans les coulisses de la visite du maire Zohran Mamdani, chez Dar Lbahja, vitrine de la cuisine marocaine à New York
6
Poulet à 7 DH le kilo: les consommateurs respirent, les éleveurs s’enfoncent dans la crise
7
Archives françaises: «Sahara orano-marocain», le trait d’union qui précéda la frontière
8
Port de Dakhla Atlantique: le chantier franchit un cap décisif avec la mise en place des quais
Revues de presse

Voir plus