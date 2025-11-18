Le Conseil de sécurité de l’ONU vote pour une force internationale à Gaza

Treize de ses membres se sont prononcés en faveur de la résolution. Le président américain s’est félicité d’une «des approbations les plus importantes de l’histoire des Nations Unies».

Donald Trump a remercié les pays siégeant au Conseil de sécurité, y compris la Russie et la Chine, qui se sont abstenues.

Plusieurs fois modifiée lors de négociations sensibles, la résolution «endosse» le plan du président américain qui a permis, depuis le 10 octobre, un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien.

Pour Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, son adoption est «une étape importante dans la consolidation du cessez-le-feu» à Gaza, ravagée par deux années de guerre provoquée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023.

Le Hamas a estimé que le texte, soutenu par l’Autorité palestinienne, «ne répond(ait) pas aux exigences et aux droits politiques et humains» des Palestiniens. Il «impose un mécanisme de tutelle internationale sur la bande de Gaza, ce que notre peuple, ses forces et ses composantes rejettent», a écrit le mouvement.

La résolution, vue par l’AFP, donne mandat jusqu’au 31 décembre 2027 à un «Comité de la paix», organe de «gouvernance de transition» jusqu’à la réforme de l’Autorité palestinienne. Ce comité doit être présidé par Donald Trump.

#BREAKING



UN Security Council ADOPTS resolution authorizing a Board of Peace and an International Stabilization Force in #Gaza, as outlined in a United States “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”.



VOTE RESULT:

In favor: 13

Against: 0

Abstain: 2 pic.twitter.com/mMFeePRfdh — UN News (@UN_News_Centre) November 17, 2025

Le texte «autorise» aussi une «force de stabilisation internationale» (ISF) chargée notamment de la sécurisation des frontières avec Israël et l’Egypte, de la démilitarisation de Gaza, du désarmement «des groupes armés non étatiques», de la protection des civils et de la formation d’une police palestinienne. La composition de cette force n’est pas évoquée.

Contrairement aux premières versions, l’éventualité d’un Etat palestinien est mentionnée. Après la réforme de l’Autorité palestinienne, «les conditions pourraient finalement être en place pour un chemin crédible vers une autodétermination palestinienne et un statut d’Etat», dit le texte.

Objections russes

Un avenir clairement rejeté par Israël. «Notre opposition à un Etat palestinien sur quelque territoire que ce soit n’a pas changé», a insisté dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו לא השתנתה.



עזה תפורז והחמאס יתפרק מנשקו בדרך הקלה או בדרך הקשה. אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות מצד איש pic.twitter.com/C2cpdvuN2y — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 16, 2025

L’ambassadeur d’Israël aux Nations unies, Danny Danon, a insisté de son côté sur le retour des corps des trois derniers otages encore à Gaza et la «démilitarisation du Hamas».

Pour la France, qui a voté en faveur de cette résolution, elle «répond aux besoins les plus urgents des populations et permet de soutenir les efforts de paix en cours».

«Nous nous sommes assurés que le texte (...) inclue des éléments importants pour nous, et notamment des références à la perspective d’un État palestinien», a ajouté une source diplomatique.

La Chine, la Russie et les pays arabes rejettent le plan américain pour Gaza au Conseil de sécurité de l'ONU



Après l’échec d’une proposition américaine à obtenir le soutien de Moscou, de la Chine et des pays arabes, cette fois c’est la Russie qui a déposé sa propre résolution… pic.twitter.com/Rng3hy0GMR — Réseau International (@reseau_internat) November 15, 2025

Louis Charbonneau, de l’ONG Human Rights Watch, a insisté sur le fait que la résolution ne diminue en rien «l’obligation qu’ont Israël et ses alliés de se conformer au droit international humanitaire et aux droits humains».

La Russie, qui a fait circuler un texte concurrent, avait justifié cette initiative par le fait que la résolution américaine n’allait pas assez loin sur la perspective d’un Etat palestinien, affirmant un «engagement indéfectible» en faveur de la solution à deux Etats.

Releasing Israel hostages and Palestinian prisoners is a good thing, of course, but it won't solve anything. Until a full-fledged Palestinian state is established in line with the well-known UN resolutions, nothing will change. The war will continue. Everyone understands this. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 13, 2025

L’ambassadeur russe, Vassili Nebenzia, a regretté que «le Conseil donne son aval à une initiative américaine sur la base de promesses de Washington, accordant le contrôle total de la bande de Gaza au Comité de la paix».

D’autres Etats membres ont exprimé des réticences, s’inquiétant d’un manque de clarté dans les mandats du Comité de la paix et de l’ISF.

Face à ce qu’ils ont qualifié de «tentatives de semer la discorde», les Etats-Unis avaient redoublé d’efforts ces derniers jours pour obtenir un feu vert.

«Voter contre cette résolution, c’est voter pour un retour à la guerre», a notamment lancé Mike Waltz avant le scrutin.

Les Américains ont également mis en avant le soutien des pays arabes et musulmans (Qatar, Egypte, Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Jordanie, Turquie).