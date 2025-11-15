Gaza: les États-Unis font pression pour l’adoption de leur résolution à l’ONU lundi

De jeunes filles palestiniennes jouent dans un nouveau camp de déplacés mis en place par le Comité égyptien à Nuseirat, dans la bande de Gaza, le 11 novembre 2025. AFP or licensors

La semaine dernière, les Américains ont officiellement entamé des négociations au sein du Conseil sur un projet de texte qui «endosse» le plan du président américain ayant permis la mise en place, le 10 octobre, d’un cessez-le-feu fragile dans le territoire palestinien ravagé par deux années de guerre provoquée par une attaque sanglante du mouvement islamiste Hamas. Le texte autorise notamment le déploiement d’une «force de stabilisation internationale» (ISF).

Face aux réserves de certains membres et à la proposition d’un texte concurrent de la Russie, ils ont mis en garde vendredi contre les risques d’un rejet de leur texte et affiché le soutien de plusieurs pays arabes et musulmans.

«Les États-Unis, le Qatar, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le royaume d’Arabie saoudite, l’Indonésie, le Pakistan, la Jordanie et la Turquie expriment leur soutien conjoint» au projet de résolution américaine autorisant notamment une force internationale dans le territoire palestinien, et espèrent son adoption «rapide», disent-ils dans une déclaration commune.

Ce plan offre «un chemin viable vers la paix et la stabilité, non seulement pour les Israéliens et les Palestiniens, mais pour toute la région», ont-ils insisté.

Le Royaume-Uni a également apporté vendredi son soutien public au texte américain.

Et le Conseil se prononcera lundi à 17H00 (22H00 GMT) sur le texte, ont indiqué vendredi soir plusieurs sources diplomatiques à l’AFP.

Le projet de résolution américain, plusieurs fois modifié, prévoit de donner un mandat jusqu’à fin décembre 2027 à un «comité de la paix» censé être présidé par Donald Trump, organe de «gouvernance de transition» pour administrer Gaza.

Il «autorise» également le déploiement de l’ISF qui pourra utiliser «toutes les mesures nécessaires pour mener son mandat dans le respect du droit international»: appui à la sécurisation des frontières en coopération notamment avec Israël et l’Égypte, démilitarisation de Gaza, désarmement «des groupes armés non étatiques», protection des civils, formation d’une police palestinienne...

Conflit perpétuel

La décision de programmer le vote intervient alors que la Russie a fait circuler aux membres du Conseil un projet de résolution concurrente qui n’autorise ni la création d’un «comité de la paix», ni le déploiement immédiat d’une force internationale à Gaza, selon le texte vu vendredi par l’AFP.

Ce texte demande simplement au secrétaire général de l’ONU «d’identifier des options pour appliquer les dispositions» du plan de paix et présenter «rapidement» des «options de déploiement d’une force» à Gaza.

«Nous voulons souligner que notre document ne contredit pas l’initiative américaine», a assuré vendredi dans un communiqué la mission russe à l’ONU.

La «logique» du texte russe est de permettre au Conseil «de définir des modalités claires de déploiement d’un contingent de maintien de la paix et d’établir une administration à Gaza tout en s’assurant que ces modalités sont en accord» avec les normes internationales, a-t-elle ajouté.

Gaza UN draft:



Friday evening update: Comment by the Permanent Mission of the Russian Federation to the UN on Russia’s Draft UNSC Resolution on Gaza@Moscow appreciates the efforts by the US and mediators, owing to which it became possible to end the bloodshed and mass… https://t.co/5D0ToEooSC — Pamela Falk Correspondent United Nations (@PamelaFalk) November 14, 2025

Alors que des échanges publics de ce type lors de négociations du Conseil sont plutôt rares, l’ambassadeur américain à l’ONU Mike Waltz a également publié un texte vendredi dans le Washington Post.

«Tout refus de soutenir cette résolution (le texte américain, ndlr) est un vote en faveur de la poursuite du règne des terroristes du Hamas ou en faveur de la reprise de la guerre avec Israël, condamnant la région et sa population à un conflit perpétuel», a-t-il déclaré.

La guerre a été déclenchée par l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas en Israël, qui a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de chiffres officiels.

Plus de 69.185 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par la campagne militaire israélienne de représailles, essentiellement des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l’autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.