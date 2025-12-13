International

Le Cambodge accuse la Thaïlande de nouveaux bombardements malgré l’appel de Trump

Un soldat se tient sur un lance-roquettes multiple B-21 dans une rue de la province de Siem Reap, le 12 décembre 2025, lors d'affrontements à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. AFP or licensors

Le Cambodge a accusé samedi son voisin thaïlandais de nouveaux «bombardements» sur son territoire, en dépit d’assurances du président américain Donald Trump selon qui les deux pays d’Asie du Sud-Est avaient accepté un cessez-le-feu.

Par Le360 (avec AFP)
Le 13/12/2025 à 07h31

«Le 13 décembre, les forces armées thaïlandaises ont utilisé deux avions de combat F-16 pour larguer sept bombes» sur plusieurs cibles, a affirmé sur X le ministère cambodgien de la Défense, accusant l’armée de l’air thaïlandaise de «ne pas avoir encore cessé (ses) bombardements».

Cette accusation intervient quelques heures après que Donald Trump a assuré que la Thaïlande et le Cambodge avaient accepté de faire taire les armes.

«J’ai eu une excellente conversation ce matin avec le Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et le Premier ministre du Cambodge, Hun Manet, au sujet de la très regrettable résurgence de leur guerre qui dure depuis longtemps. Ils ont accepté de CESSER tout tir dès ce soir et de revenir à l’accord de paix initial conclu avec moi, et avec eux, avec l’aide du grand Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim», a écrit vendredi soir le président américain sur son réseau Truth Social.

Des affrontements frontaliers cette semaine entre les deux pays d’Asie du Sud-Est ont fait au moins 20 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir de part et d’autre.

Les combats sont entrés samedi dans leur septième jour, soit deux de plus qu’en juillet, lorsqu’un épisode de violences avait fait 43 morts et poussé environ 300.000 personnes à évacuer.

La Thaïlande et le Cambodge, qui se disputent des morceaux de territoire le long de leur frontière tracée pendant la période coloniale française, avaient cosigné le 26 octobre un accord de cessez-le-feu avec le président américain Donald Trump. Mais la Thaïlande l’a suspendu quelques semaines plus tard après l’explosion d’une mine terrestre ayant blessé plusieurs de ses soldats.

Par Le360 (avec AFP)
Le 13/12/2025 à 07h31
#Cambodge#Thaïlande#Donald Trump

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Thaïlande: dissolution du Parlement en plein conflit frontalier avec le Cambodge

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Les combats frontaliers Thaïlande-Cambodge poussent un demi-million de personnes à évacuer

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Donald Trump co-signe un accord de cessez-le-feu entre Cambodge et Thaïlande

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Cambodge-Thaïlande: au cinquième jour des combats, l’espoir d’un cessez-le-feu

Articles les plus lus

1
Rapprochement Holmarcom-BNP Paribas: vers une recomposition majeure du paysage bancaire marocain
2
Rabat met en service dix toilettes publiques «intelligentes»
3
Transport aérien: l’Algérie championne mondiale du blocage des fonds des compagnies étrangères
4
Une région en ébullition: le développement de Casablanca-Settat expliqué par Abdellatif Maâzouz
5
Réserves de change: le Maroc atteint un record historique à 431 milliards de dirhams
6
Tanger lance la phase expérimentale des nouveaux bus de transport urbain
7
Préparatifs, portée, le jour d’après: la proclamation d’indépendance de la Kabylie expliquée par Aksel Bellabbaci
8
Effondrement de deux bâtiments à Fès: 22 morts, 16 blessés et des négligences qui interrogent
Revues de presse

Voir plus