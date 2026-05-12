L’Algérie, indétrônable tête de liste des sans-papiers dans l’UE

L’Algérie domine le classement des nationalités en situation irrégulière dans l’Union européenne. Pas moins de 70.905 Algériens ont été détectés sur le territoire de l’UE sans titre de séjour valide en 2025, faisant de l’Algérie la première nationalité concernée, devant les Afghans (42.635) et les Marocains (39.030), d’après les dernières statistiques de l’Office statistique de l’UE (Eurostat).

Le Maroc affiche pour sa part une baisse sensible. Les 39.030 Marocains recensés représentent un recul de 20,6% par rapport à 2024, les plaçant en troisième position, devant les Ukrainiens (36.800).

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L’Algérie occupe également la première place dans le classement des ordres de quitter le territoire. Quelque 45.725 de ses ressortissants ont reçu une telle injonction de la part d’un État membre en 2025. Le Maroc se positionne au deuxième rang avec 29.030 ordres délivrés, devant la Turquie (24.780) et la Syrie (20.055).

Selon Eurostat, le nombre total de personnes détectées en situation irrégulière dans l’UE a reculé de 21,7% sur un an, passant de 918.525 en 2024 à 719.395 en 2025. Dans le même temps, les ordres de quitter le territoire ont progressé de 5,8%, pour atteindre 491.950 injonctions délivrées à des ressortissants de pays tiers.

Les retours effectifs vers un pays tiers ont quant à eux bondi de 20,9%, passant de 112.040 à 135.460. L’Allemagne a enregistré le plus grand nombre de renvois (29.295), devant la France (14.940) et la Suède (11.250).