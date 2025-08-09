La diplomatie marocaine saluée par les ambassadeurs de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est à Rabat

Pour célébrer le 58ème anniversaire de la création de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les ambassades des pays membres ont organisé, le 9 août, le Bazar et Festival Culturel de l’ASEAN à l’ambassade de Thaïlande à Rabat.

Cet événement inédit avait pour objectif de promouvoir les cultures, les traditions et les produits nationaux des pays participants, tout en renforçant le partenariat entre l’ASEAN et le Maroc. Des spectacles culturels et des stands de gastronomie ont offert un aperçu de la richesse de l’Asie du Sud-Est.

À cette occasion, des ambassadeurs de pays membres de l’ASEAN ont salué la «sage diplomatie» du Maroc, menée sous la conduite du roi Mohammed VI. Les diplomates de la Thaïlande, de la Malaisie, des Philippines et du Vietnam ont tour à tour souligné les excellentes relations séculaires que leurs pays entretiennent avec le royaume.

L’ambassadeur de Thaïlande au Maroc, Fabio Chinda, a notamment mis en avant les liens étroits entre les familles royales des deux pays. Il a également précisé que 40.000 touristes marocains ont visité la Thaïlande l’année dernière. En tant que président du comité de l’ASEAN au Maroc, c’est à son ambassade qu’est revenue l’organisation de cette célébration. Ce témoignage d’amitié a été partagé par Dato Shahabudeen Adam Shah, ambassadeur de Malaisie, Leslie J. Baja, ambassadrice des Philippines et Le Kim Quy, ambassadrice du Vietnam, qui a loué l’amitié séculaire entre les deux pays.

L’ambassadeur de Malaisie a rappelé que son pays accueillait 25.000 touristes marocains chaque année, un chiffre facilité par l’absence de visa entre les deux nations.

L’ASEAN est une organisation régionale regroupant le Brunéi, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Elle a été fondée le 8 août 1967 dans le but de promouvoir la coopération politique, économique et sociale régionale en Asie du Sud-Est.