ASEAN: le Maroc reçoit l’accord de principe pour l’obtention du statut de «Partenaire de dialogue sectoriel»

Le Royaume, premier pays africain à bénéficier de ce statut, vise, à travers ce partenariat, à hisser sa coopération avec l’ASEAN à un niveau supérieur, contribuant ainsi à la paix régionale, à la stabilité, à la sécurité, au développement et à la prospérité dans les deux régions, souligne le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Ce statut traduit aussi la vision du roi Mohammed VI pour la diversification des partenariats du Royaume, notamment sur le continent asiatique, précise le ministère.

Le partenariat de dialogue sectoriel définit les bases et les perspectives d’une coopération multiforme entre l’ASEAN et le Maroc dans des secteurs identifiés par les deux parties. A cet effet, le Maroc avait proposé en février 2018 un plan d’action de coopération, ciblant des domaines de coopération d’intérêt commun de nature à contribuer à la vision de l’ASEAN à l’horizon 2025, indique le communiqué, notant que ce plan d’action a été actualisé en février 2023, prenant en compte les développements survenus depuis, notamment les répercussions liées à la pandémie de Covid-19.

Lire aussi : Le Maroc brigue le statut de "Sectoral Dialogue Partner" auprès des pays de l'Asie du Sud-est

Ce partenariat représente une opportunité de coopération substantielle basée sur une démarche gagnant-gagnant qui est au cœur de la politique de coopération Sud-Sud que prône le Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

De même, poursuit la même source, le Maroc a fait part de sa disposition à partager son expérience et son expertise avec les pays membres de l’ASEAN dans des domaines où la réputation du Royaume est connue et reconnue à l’échelle internationale, tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, la pêche, la lutte contre la pollution marine, le commerce, la promotion des investissements, le tourisme et l’éducation.

A rappeler que le Maroc avait adhéré au Traité d’amitié et de coopération (TAC) de l’ASEAN en septembre 2016. Depuis cette date, le Royaume a renforcé sa présence dans d’autres organismes régionaux de l’Asie du Sud-Est, notamment ceux liés institutionnellement ou géographiquement à l’ASEAN. Rabat a signé, en 2017 et 2022, deux MoU avec la Mekong River Commission (MRC) comprenant le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam.

Créée en 1967, l’ASEAN comprend 10 pays que sont Brunei Darussalam, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam et constitue, en tant que groupement, la 3ème puissance économique au niveau de l’Asie.

Outre le Maroc, six autres pays jouissent du statut de «Sectoral Dialogue Partner» avec l’ASEAN, à savoir la Suisse, la Norvège, la Turquie, le Pakistan, le Brésil et les Emirats Arabes Unis, conclut le communiqué.