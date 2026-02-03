International

Kiev à nouveau visée par des frappes russes après quelques jours de pause

Des secouristes ukrainiens transportent un collègue blessé lors d'une opération de recherche et de sauvetage dans un immeuble résidentiel fortement endommagé suite à une frappe de missile russe à Kiev le 17 juin 2025, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine. Les frappes aériennes russes sur Kiev, la capitale ukrainienne, tôt le 17 juin, ont fait au moins un mort – un citoyen américain – et 16 blessés, a indiqué le maire de la ville. (Photo de Genya SAVILOV / AFP). AFP or licensors

La Russie a repris dans la nuit de lundi à mardi ses attaques sur Kiev, faisant deux blessés selon les autorités, après un arrêt de quelques jours des frappes sur la capitale ukrainienne obtenu par Donald Trump.

Par Le360 (avec AFP)
Le 03/02/2026 à 07h33

«Les Russes ont décidé de frapper Kiev par un froid glacial», a indiqué le chef de l’administration militaire locale Tymur Tkachenko, faisant état de deux blessés.

Le Kremlin avait annoncé vendredi avoir accepté une demande du président américain de s’abstenir de frapper Kiev ainsi que le réseau énergétique jusqu’au 1er février, avant une reprise de pourparlers tripartites à Abou Dhabi.

La Russie avait toutefois poursuivi ses frappes sur le reste du pays, faisant notamment 12 morts dans une attaque dimanche contre un bus transportant les employés d’une mine dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est).

Initialement prévue dimanche, une deuxième session de pourparlers entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre doit se tenir mercredi et jeudi aux Emirats arabes unis.

En janvier, les bombardements russes avaient causé à Kiev des coupures de chauffage d’une gravité et d’une durée inédite depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022.

Les températures sont descendues tôt mardi à -17°C à Kiev et à -23°C à Kharkiv, la deuxième ville du pays, où deux personnes ont également été blessées par une frappe dans la nuit.

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15.000 civils ukrainiens ont été tués et 40.600 blessés depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022.

L’année 2025 a été la plus meurtrière depuis 2022, avec plus de 2.500 civils tués, selon ce document.

#Ukraine-Russie

