Israël: Netanyahu demande une grâce présidentielle dans son procès pour corruption

Des manifestants scandent des slogans devant le domicile du président israélien Isaac Herzog à Tel-Aviv, suite à la demande de grâce présidentielle déposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu le 30 novembre 2025. AFP or licensors

M. Netanyahu, qui nie toute faute dans ces affaires, est régulièrement entendu dans le cadre d’au moins trois procédures judiciaires, dans lesquelles aucun jugement n’a encore été rendu.

Les services du président israélien Isaac Herzog ont annoncé dimanche qu’il avait adressé au président «une demande de grâce exceptionnelle». «Après réception de tous les avis», M. Herzog «examinera la requête avec responsabilité et sérieux».

Tout en affirmant vouloir mener le procès - qui a débuté il y a près de six ans - à terme pour prouver son innocence, le Premier ministre a ensuite justifié cette demande au nom de «l’intérêt public» dans une vidéo mettant en avant les «immenses défis» que le pays doit relever.

Le président américain, Donald Trump, avait écrit à M. Herzog plus tôt ce mois-ci pour lui demander d’accorder une grâce à M. Netanyahu.

US President Donald Trump has urged Israeli President Isaac Herzog to pardon PM Benjamin Netanyahu, who is on trial in three corruption cases. pic.twitter.com/SYYT3hD4pY — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2025

«La poursuite du procès nous déchire de l’intérieur, suscitant de vives divisions et intensifiant les fractures», a plaidé M. Netanyahu, sur fond de vives divisions politiques entre ses partisans et détracteurs.

«Je suis certain (...) que la fin immédiate du procès contribuera grandement à apaiser les tensions et à promouvoir la réconciliation générale» du pays.

«Tenir bon»

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé soutenir la demande de grâce pour «mettre fin à la déchirure profonde qui accompagne la société israélienne depuis une décennie».

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a lui demandé au président Herzog de ne «pas accorder une grâce à Netanyahu sans qu’il ne reconnaisse sa culpabilité, exprime des remords et se retire immédiatement de la vie politique».

אני קורא לנשיא הרצוג: אתה לא יכול לתת לנתניהו חנינה בלי הודאה באשמה, הבעת חרטה ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים pic.twitter.com/qfQWL9BiZj — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 30, 2025

En septembre, M. Herzog avait laissé entendre qu’il pourrait lui accorder une grâce, estimant que le procès du Premier ministre «pes(ait) lourdement sur la société israélienne».

Des dizaines de personnes ont manifesté dimanche soir devant la résidence de M. Herzog, à Tel-Aviv (ouest), pour l’appeler à rejeter la demande de grâce.

«Nous sommes ici pour expliquer à (Isaac) Herzog que nous n’allons pas accepter cela (...) Il doit tenir bon pour nous, pour nos enfants et pour le cours de l’Histoire», a plaidé Shikma Bressler, une des figures de l’opposition au gouvernement.

ביטול המשפט זו קריסת הדמוקרטיה

הערב | 18:00 | אצל הרצוג

צה״ל 40 תל אביב. pic.twitter.com/B9MaNOkNUo — שקמה ברסלר Shikma Bressler (@ShikmaBressler) November 30, 2025

M. Netanyahu est accusé, ainsi que son épouse, Sara, d’avoir accepté des produits de luxe d’une valeur de plus de 260.000 dollars (environ 225.000 euros), tels que cigares, bijoux et champagne, de la part de milliardaires, en échange de faveurs politiques.

Dans deux autres affaires, il est accusé d’avoir tenté de négocier une couverture plus favorable dans deux médias israéliens.

«Plaider-coupable»?

À 76 ans, il est le Premier ministre israélien ayant passé le plus grand nombre d’années en exercice, avec plus de 18 ans à la tête d’Israël depuis 1996. Il a annoncé qu’il se présenterait aux prochaines élections fin 2026.

Au cours de son mandat actuel, qui a débuté fin 2022, son parti a proposé des réformes judiciaires de grande envergure qui, selon ses détracteurs, visaient à affaiblir les tribunaux.

Son projet a déclenché des manifestations massives qui n’ont pris fin qu’après le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Selon Eli Salzberger, juriste et professeur de droit, une grâce est accordée à une personne déjà condamnée mais en 1986 le président Chaim Herzog, père de l’actuel président, avait gracié deux agents du Shin Beth (l’agence israélienne de la sécurité intérieure) avant qu’ils ne soient jugés.

M. Salzberger a précisé que M. Netanyahu n’avait pas reconnu sa culpabilité ni demandé pardon, ce qui est généralement une condition pour obtenir une grâce présidentielle.

Bien que s’y étant opposé dans le passé, M. Netanyahu «pourrait demander à la justice un accord de plaider-coupable en expliquant que les conditions ont changé» en cas de refus de M. Herzog de le gracier, affirme M. Salzberger, opposant farouche à la réforme judiciaire du gouvernement.

Benjamin Netanyahu est le premier chef de gouvernement en fonction de l’histoire d’Israël à être mis en examen pour corruption.

Dans le passé, l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, interrogé par la police dans une présumée affaire de corruption, avait démissionné en 2009 avant d’être jugé et condamné à 27 mois de prison pour fraude.