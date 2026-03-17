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Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani, homme fort du régime iranien

Ali Larijani, l’un des principaux dirigeants iraniens.

Ali Larijani, l’un des principaux dirigeants iraniens.. AFP or licensors

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi «l’élimination» d’Ali Larijani, l’un des principaux dirigeants iraniens, et du général Gholamréza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, après des frappes menés dans la nuit en Iran par l’armée israélienne.

Par Le360 (avec AFP)
Le 17/03/2026 à 10h10

«Le chef d’état-major vient de m’informer que Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Soleimani, chef du Bassidj — l’appareil répressif central de l’Iran, ont été éliminés hier soir», a déclaré Katz dans un message vidéo.

«Ils ont rejoint dans les profondeurs de l’enfer (Ali) Khamenei», guide suprême de la Révolution islamique, tué avec plusieurs autres haut-responsables iraniens aux premières heures des bombardements israélo-maéricains sur l’Iran le 28 février.

«Le Premier ministre (Benjamin Netanyahu) et moi-même avons donné pour instruction à l’armée israélienne de poursuivre sans relâche les dirigeants du régime de terreur et d’oppression en Iran», a ajouté le ministre.

L’armée israélienne «poursuit ses opérations en Iran avec une grande intensité, en ciblant les ressources du régime, en neutralisant ses capacités de lancement de missiles et en détruisant des infrastructures stratégiques clés (...)». La Révolution islamique «est en train d’être démantelée, et ses dirigeants ainsi que ses capacités sont en train d’être neutralisés», a-t-il assuré.

Katz a félicité «les pilotes et les équipes au sol de l’armée de l’Air, ainsi que toutes les branches et tout le personnel du renseignement» pour cette «opération qui restera dans les annales de l’histoire des guerres et des campagnes aériennes modernes comme un exploit sans précédent».

«Bravo à l’armée israélienne, continuez comme ça!» a-t-il conclu.

«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu ordonne l’élimination de hauts responsables du régime iranien», a par ailleurs annoncé un peu plus tôt son bureau, publiant une photo légendée de Netanyahu, tout sourire au téléphone, sous le drapeau frappé de l’étoile de David, un général à ses côtés et un autre collaborateur calepin en main.

Par Le360 (avec AFP)
Le 17/03/2026 à 10h10
#Iran#Ali Larijani#Israël

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