Parmi les 20 accusés figurent Adrian Guihal, qui avait revendiqué au nom de l’EI l’attentat de Nice en 2016 (86 personnes décédées), et Quentin Le Brun apparu dans une vidéo de propagande. (PHOTO: réseaux sociaux)

L’État islamique (EI) a contrôlé entre 2014 et 2017 de vastes territoires en Syrie et en Irak, commettant des massacres et réduisant des femmes et des filles en esclavage sexuel. De nombreux étrangers, venus d’Europe et d’ailleurs, ont rejoint ses rangs.

Les prisons irakiennes, déjà surpeuplées de suspects d’appartenance au groupe, ont accueilli en février des milliers de détenus supplémentaires transférés de la Syrie voisine.

Les 20 hommes qui attendent leur jugement font partie des 47 citoyens français jugés en Irak depuis septembre, après avoir été extradés de Syrie l’année dernière.

Le tribunal en a déjà condamné 15 à la prison à vie, un autre ayant écopé d’une peine de 15 ans de prison.

Ces procédures judiciaires concernent des hommes dont les parcours au sein de l’organisation jihadiste ont été différents, certains ayant notamment participé aux activités de propagande de l’EI.

🇮🇶🇫🇷 FLASH | Six Français, dont Thomas Barnouin, ont été condamnés à la PRISON À PERPÉTUITÉ en Irak pour avoir rejoint Daech.



Au total, 16 Français ont été condamnés dans cette affaire. Quinze ont écopé de la perpétuité et un de 15 ans de prison. (Al Jazeera) pic.twitter.com/yFNFuwsVLa — Cerfia (@CerfiaFR) November 19, 2026

Parmi les 20 accusés attendant d’être fixés jeudi sur leur sort figure Adrian Guihal, connu pour avoir revendiqué au nom de l’EI l’attentat de Nice, dans le sud de la France, en 2016, lors duquel un camion avait foncé dans la foule le jour de la Fête nationale et tué 86 personnes.

Thomas Collange, Romain Garnier, qui travaillait pour la radio du groupe, et Quentin Le Brun, apparu dans une vidéo de propagande, figurent également parmi ces accusés.

Lors de leurs audiences, la plupart ont plaidé coupable et tous ont exprimé des regrets d’avoir rejoint l’EI, certains demandant à être rapatriés en France.

«J’ai beaucoup changé, je suis un homme nouveau», a notamment déclaré Adrian Guihal, s’exprimant d’une voix forte, contrairement aux autres accusés, qui parlaient à voix basse et parfois bégayaient.

Adrien Guihal, the voice ISIS chose to broadcast its claim of responsibility for the 2016 Nice lorry attack that killed 86 people, stood in a Baghdad courtroom on Thursday and insisted he was not a leader, only a translator. #Iraq #France #ISIS https://t.co/YV1iKy6DOF — Sinan S. Mahmoud (@sinansm) November 19, 2026

Thomas Collange, converti à l’islam au début des années 2000, a déclaré regretter d’avoir emmené en Syrie sa femme, condamnée à 15 ans de prison en France l’année dernière, et ses enfants. Il a dit avoir renié le groupe après sa tentative de fuite en 2017.

Ces déclarations de repentir interviennent dans le cadre de procédures où les prévenus doivent répondre de leur appartenance à une organisation responsable de nombreuses atrocités. Les demandes de rapatriement formulées par certains d’entre eux n’ont, pour l’heure, pas modifié la position des autorités françaises concernant la plupart des hommes accusés d’avoir joué un rôle actif dans l’EI.

Des centaines de peines de mort

La France a rapatrié des centaines de membres de familles de jihadistes, mais refuse de rapatrier la plupart des hommes accusés d’avoir joué un rôle actif, les laissant répondre de leurs actes devant la justice à l’étranger.

#Iraq: Thomas Barnouin (45), also known as Abu Ahmed Al Faransi, from #Toulouse, #France, pleaded guilty before #Baghdad’s Karkh Criminal Court to membership in #ISIS and to terrorist acts that threatened public peace.

- Barnouin told the court he felt ashamed before himself, his… pic.twitter.com/8bD70wxYJg — Adrian Shtuni (@Shtuni) November 2, 2026

Lors de leurs audiences, de nombreux accusés ont affirmé avoir simplement séjourné en Syrie, s’interrogeant sur les raisons de leur procès en Irak.

L’Irak les poursuit en vertu de sa loi antiterroriste pour appartenance à l’EI, qu’ils aient opéré en Irak ou en Syrie.

Cette disposition permet ainsi aux juridictions irakiennes de poursuivre des ressortissants étrangers pour leur appartenance au groupe jihadiste, indépendamment du territoire sur lequel ils ont exercé leurs activités.

L’Irak, soutenu par les forces de la coalition internationale, a proclamé sa victoire sur le groupe en 2017, et les forces kurdes, appuyées par Washington, ont vaincu l’EI en Syrie voisine deux ans plus tard.

Lire aussi : L’Irak dit avoir tué un chef du groupe jihadiste État islamique

En Irak, la découverte de charniers et des témoignages d’atrocités commises par le groupe jihadiste font encore l’objet d’enquêtes.

Ces investigations s’ajoutent aux nombreuses procédures judiciaires déjà engagées contre des personnes soupçonnées d’avoir appartenu à l’organisation, plusieurs années après sa défaite territoriale.

Ces dernières années, les tribunaux irakiens ont prononcé des centaines de peines de mort et de prison à perpétuité contre des personnes reconnues coupables d’infractions terroristes, y compris des combattants étrangers.

Mais des organisations de défense des droits humains dénoncent la précipitation des procès et un manque de respect des procédures légales.

#Irak Procès inéquitables, pas d'individualisation des peines... @bagardmatthieu

Parmi les condamnés (15 ans), Amza Benabed, emmené enfant en Syrie, emprisonné alors qu'il est mineur, et des années de demandes de rapatriement auprès de @francediplo

https://t.co/cVVU2fF6xb — Collectif des Familles Unies (@FamillesDes) October 27, 2026

La poursuite de ces procès intervient donc dans un contexte judiciaire sensible, entre la volonté de sanctionner les crimes attribués à l’organisation et les préoccupations exprimées concernant le respect des garanties procédurales.

En février, l’Irak a également accueilli plus de 5.700 détenus de l’EI en provenance de plus de 60 pays, après leur transfert par les États-Unis depuis la Syrie, où ils étaient détenus dans des prisons kurdes.

Les procès concernant ces suspects ont débuté dimanche, les premières audiences étant consacrées aux ressortissants syriens.

Cette nouvelle vague de procédures vient encore alourdir la charge des juridictions irakiennes, déjà confrontées à un nombre considérable de dossiers liés au groupe jihadiste.

Pour les 20 Français jugés jeudi, la décision attendue constitue une nouvelle étape dans le traitement judiciaire des ressortissants étrangers ayant rejoint l’État islamique, près d’une décennie après la perte de ses principaux bastions territoriaux en Irak et en Syrie.