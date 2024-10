Inondations en Espagne: un mort et plusieurs disparus au sein de la communauté marocaine

Des hommes courent à côté d'une voiture couverte de boue dans une rue inondée à Alora, près de Malaga, le 29 octobre 2024, après qu'une forte pluie ait frappé le sud de l'Espagne. AFP or licensors

Le consulat général du Maroc à Valence, région où le ressortissant marocain a perdu la vie, est en contact étroit avec les autorités espagnoles pour obtenir davantage d’informations sur les victimes présumées et fournir une assistance aux familles affectées. Les autorités marocaines et espagnoles unissent ainsi leurs efforts pour recenser les victimes et évaluer les besoins urgents sur le terrain.

Selon un bilan provisoire, ces inondations, parmi les plus violentes de ces dernières années, ont touché durement la région de Valence, où près de 158 personnes ont été impactées, certaines gravement. Des opérations de secours sont en cours pour retrouver les disparus, et les autorités locales ont mis en place des dispositifs de soutien pour les sinistrés. Les infrastructures locales ont également subi des dommages importants, compliquant les interventions et nécessitant des mesures d’urgence.

Les autorités espagnoles continuent de surveiller la situation de près, tandis que les communautés locales et les familles des victimes sont en attente d’informations et d’assistance. Les Marocains résidant dans les zones touchées font face à des pertes humaines et matérielles considérables, témoignant de la gravité de cette catastrophe qui a transformé en un instant leur quotidien.

Le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours à partir de jeudi, jour où le Premier ministre Pedro Sánchez a prévu de se rendre sur les lieux.

Dans une brève allocution télévisée dans la matinée, Pedro Sánchez a apporté son soutien aux familles des victimes et aux sinistrés, mais a appelé à la vigilance, car, a-t-il dit, «nous ne pouvons pas considérer que cet épisode dévastateur est terminé». Pour sa part, le roi Felipe VI souverain s’est dit «dévasté» par cette tragédie dans un message sur X.

Plusieurs vols devant décoller de l’aéroport de Valence (est) ou y atterrir ont été détournés ou annulés, selon l’opérateur aéroportuaire espagnol Aena.