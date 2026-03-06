Guerre au Moyen-Orient: Israël lance des frappes «à grande échelle» sur Téhéran

Des panaches de fumée s'élèvent suite aux explosions signalées à Téhéran tôt le 3 mars 2026. AFP or licensors

Plusieurs médias iraniens, dont la télévision d’État Irib, ont fait état tôt vendredi de séries d’explosions dans différents quartiers de la capitale, notamment à l’est et à l’ouest.

L’armée israélienne a indiqué viser «l’infrastructure du régime» dans le cadre d’une vague de frappes «à grande échelle». Elle a, selon l’agence d’État libanaise, également mené de nouveaux bombardements tôt vendredi sur la banlieue sud de Beyrouth.

Alors que la guerre lancée par Israël et les États-Unis contre la République islamique le 28 février embrase le Moyen-Orient et inquiète les acteurs économiques mondiaux, la durée du conflit demeure incertaine.

«Nous ne sommes qu’au début des combats», a affirmé jeudi soir devant la presse le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, assurant que Washington disposait d’assez de munitions pour «mener cette campagne aussi longtemps qu’il le faudra».

'We have only just begun to fight and fight decisively,' US Defense Secretary Pete Hegseth said, adding that Iran was making a mistake if it believed that the US could not sustain the ongoing war https://t.co/tldbsudxid pic.twitter.com/WEsQaAvmZG — Reuters (@Reuters) March 6, 2026

Interrogé par la chaîne NBC News, Donald Trump a jugé qu’un déploiement de troupes au sol n’était pas nécessaire et représenterait «une perte de temps».

Pas de «négociations»

Selon le chef d’état-major israélien Eyal Zamir, la guerre entre dans une nouvelle phase.

«Après avoir mené à bien la phase d’attaque surprise, au cours de laquelle nous avons établi notre supériorité aérienne et neutralisé le réseau de missiles balistiques, nous passons maintenant à la phase suivante de l’opération», a-t-il annoncé jeudi soir dans une déclaration télévisée.

NEW — 🇮🇱🇮🇷🇺🇸 Israeli Chief of Staff Eyal Zamir:



-We are moving to the next phase of the war.



-We will increase the damage we inflict on the regime's foundations and military capabilities.



''We have surprise steps that I will not disclose.” pic.twitter.com/69UrrntpqG — UK Report (@UK_REPT) March 5, 2026

Il a rappelé qu’Israël poursuivrait l’objectif d’un «démantèlement du régime» iranien et de ses capacités militaires au cours de cette nouvelle phase.

Jeudi, Donald Trump avait exigé «d’être impliqué» dans le choix du successeur d’Ali Khamenei, le guide suprême iranien tué dans une frappe aux premières heures de la guerre, écartant l’idée que le fils de celui-ci puisse être choisi.

ترامب لـ NBC News: نريد الدخول إلى إيران وتنظيف كل شيء. لا نريد شخصًا يعيد بناء الأمور على مدى عقد كاملhttps://t.co/c6jVKGtAyF — Creativity (@Creativity15778) March 6, 2026

Mais le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a exprimé la détermination de Téhéran, affirmant à la chaîne américaine NBC ne chercher ni «cessez-le-feu» ni «négociations».

FM @araghchi : We have not requested a ceasefire and see no reason for negotiations. pic.twitter.com/PvNU4XrJ4j — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 5, 2026

Au septième jour de la guerre, l’Iran conserve des capacités offensives. L’Arabie saoudite et le Qatar ont tous deux annoncé tôt vendredi avoir contré des attaques de drones et de missiles visant des bases aériennes, tandis qu’au Bahreïn un hôtel et des immeubles ont été touchés.

Les Gardiens de la révolution, l’armée idéologique de la République islamique, ont eux aussi annoncé vendredi une nouvelle salve de missiles en direction de Tel-Aviv, où des explosions avaient déjà été entendues jeudi soir, sans qu’il soit fait état de victimes.

Le Hezbollah pro-iranien, contre qui Israël mène une vaste offensive au Liban, a également indiqué avoir effectué des tirs de roquettes et d’artillerie vers Israël.

L’armée israélienne a reçu l’ordre d’avancer plus en profondeur dans le sud du Liban afin d’étendre sa zone de contrôle à la frontière, selon Eyal Zamir.

Panique à Beyrouth

Jeudi, la panique s’était emparée de Beyrouth après un appel inédit d’Israël à évacuer la banlieue sud de la capitale, un bastion du Hezbollah où des embouteillages monstres se sont immédiatement formés.

Dans la soirée, le secteur a été touché par des frappes, dont une «très violente» selon l’agence officielle Ani, l’armée israélienne ayant annoncé avoir commencé à cibler «des infrastructures du Hezbollah».

«Tout doit être fait» pour empêcher que le Liban «soit à nouveau entraîné dans la guerre», a exhorté le président français Emmanuel Macron, répondant à un appel en ce sens de son homologue libanais Joseph Aoun.

Selon le ministère libanais de la Santé jeudi soir, au moins 123 personnes ont été tuées et 683 blessées depuis lundi.

En Iran, l’agence Irna évoque un bilan de 1.230 morts depuis samedi. En Israël, le bilan s’établit à au moins 10 morts.

A thick cloud of dark smoke rose over Tehran following an airstrike in the Iranian capital that destroyed the Azadi Stadium pic.twitter.com/zyX5xO1Rev — Reuters (@Reuters) March 6, 2026

Sur le front naval, les États-Unis ont affirmé avoir coulé 30 navires iraniens depuis le début de la guerre.

Mais le détroit d’Ormuz, qui commande le golfe Persique et par où transitent en temps normal 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, reste de facto impraticable.

Concernant un autre axe stratégique, la mer Rouge, les Houthis au Yémen, alliés de Téhéran, ont assuré avoir «le doigt sur la gâchette» et être «prêts à répondre à tout moment».