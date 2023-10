France : un homme poignarde à mort un enseignant dans un lycée à Arras

Des policiers et des ambulances devant le lycée où un enseignant a été poignardé à mort, à Arras, en France, dans la matinée du vendredi 13 octobre 2023.

Un homme armé d’un couteau et criant «Allah Akbar» a poignardé à mort un enseignant et blessé grièvement deux personnes dans le lycée Gambetta à Arras, dans le nord de la France, ce vendredi matin, a-t-on appris auprès de la préfecture et de source policière.

Aucun lycéen n’a été blessé, selon la même source. Parmi les deux blessés figure un autre enseignant, ainsi qu’un agent de sécurité qui a été atteint de plusieurs coups de couteau, et qui est «très gravement blessé, entre la vie et la mort», selon une source proche du dossier.

Un ancien élève du lycée

L’agresseur a été interpellé par la police, a précisé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur X (ex-Twitter). Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années, est d’origine tchétchène et serait un ancien élève de ce lycée. Son frère de 17 ans a été arrêté à proximité d’un autre établissement scolaire.

Le parquet national antiterroriste a annoncé avoir ouvert une enquête. L’Assemblée nationale française a annoncé qu’elle suspendait ses travaux en solidarité avec les victimes, et le président Emmanuel Macron doit se rendre sur place.