France: gouvernement Bayrou en sursis, à huit jours de sa possible chute le premier ministre cherche à convaincre

Le Premier ministre, qui a annoncé en début de semaine sa volonté de solliciter un vote de confiance de l’Assemblée nationale le 8 septembre, répondra pendant un peu plus d’une heure, depuis Matignon, aux questions de Darius Rochebin (LCI), Myriam Encaoua (franceinfo), Marc Fauvelle (BFMTV) et Sonia Mabrouk (CNews).

Un «exercice de pédagogie et de mise en responsabilité des partis à la veille d’une semaine d’entretiens», a expliqué Matignon à l’AFP, alors que M. Bayrou recevra, à partir de lundi, les chefs de parti et de groupe parlementaire qui le souhaitent, en amont d’un vote à haut risque.

L’annonce du Premier ministre a surpris lundi, beaucoup s’interrogeant sur la sincérité du maire de Pau, soupçonné de vouloir prendre les devants d’une censure de son budget à l’automne.

Pour une fois, il y a un Gouvernement qui décide que ce sont les Français, par leur influence sur les partis politiques et les parlementaires, qui vont choisir. pic.twitter.com/Fb9qHISM9J — François Bayrou (@bayrou) August 30, 2025

La gauche et le RN ont répété depuis qu’ils voteraient contre la confiance, rendant quasi inéluctable la chute du chef du gouvernement, non sans manifester une certaine perplexité face à la démarche.

«De la part des gens qui nous dirigent, je ne m’attends à rien, mais on est quand même déçu quand on les entend. Comment le Premier ministre pouvait-il se dire que le Rassemblement national (...) pourrait voter la confiance à ce gouvernement?», s’est interrogé samedi sur BFMTV le président du RN, Jordan Bardella.

Nous voterons évidemment contre la confiance.



Tant que le gouvernement demandera des efforts aux Français qui bossent, qui se lèvent tôt, aux Français honnêtes, alors le RN sera toujours un rempart. pic.twitter.com/Zx6kLXXZwJ — Jordan Bardella (@J_Bardella) August 30, 2025

«Billot»

«À peine rentré, Bayrou met sa tête sur le billot et en même temps nous demande de la pitié», a ironisé de son côté l’ex-Insoumis François Ruffin, lors d’un meeting à Châteaudun (Eure-et-Loir).

Le vote, prévu lundi 8 dans l’après-midi, ouvre une nouvelle période d’incertitude, avec Emmanuel Macron en première ligne, dans un contexte social éruptif.

Nous avons dit qu’il faudrait que les syndicats appellent à la grève générale le 10 septembre.



Le simple fait d’en avoir parlé a pris en tenaille M. Bayrou !



72 heures après avoir mis ce mot d’ordre sur la table, il a décidé qu’il se soumettrait à un vote de confiance. pic.twitter.com/vFdO93e2Hf — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 29, 2025

Le président de la République a redit vendredi, à Toulon, son soutien à son Premier ministre, qui «a raison de mettre en responsabilité les forces politiques et parlementaires» face à la situation budgétaire peu reluisante du pays.

Déjà vendredi, lors d’un déplacement à la foire de Châlons-en-Champagne, M. Bayrou avait pris à témoin l’opinion, estimant que «la dette c’est l’esclavage des plus jeunes» et appelant les «boomers» — les retraités — à ne «pas se désintéresser de la situation faite aux jeunes».

Épargné par le PS à son arrivée à Matignon, il a rappelé ce qui sépare le parti à la rose de son principal allié du Nouveau Front populaire, la France insoumise: le week-end dernier, «que chantaient les participants à l’université de rentrée de LFI? Ils chantaient “Tout le monde déteste le PS”, et les dirigeants socialistes s’en sont émus. Mais ils vont mélanger les voix?», s’est-il interrogé.

Vendredi, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a affirmé que son parti était «volontaire» pour succéder à M. Bayrou, promettant de gouverner en nouant des compromis texte par texte, sans recourir au 49.3.

Votre expérience, vos luttes, vos savoirs, vos colères et vos espérances sont la matière même d’un avenir commun !

Chaque fois que la gauche a changé la vie, c’est parce qu’elle a su s’appuyer sur l’élan populaire !



Au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou, nous… pic.twitter.com/98RgmW6Yyg — Olivier Faure (@faureolivier) August 29, 2025

Une hypothèse qui laisse sceptique un membre du gouvernement en sursis, lequel «n’imagine pas l’alternative de gauche possible dans un contexte où leur propre union a explosé».

Si certains responsables du «socle commun» appellent François Bayrou à des gestes en direction des socialistes, la démarche semble avoir peu de chances de prospérer. «Soyons clairs: nous n’irons pas à Matignon pour négocier avec François Bayrou», a prévenu le chef des députés PS, Boris Vallaud, dans une interview à Sud-Ouest samedi. Les socialistes seront reçus par le Premier ministre jeudi.