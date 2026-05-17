Eurovision: la bulgare Dara offre une première victoire à son pays, Israël deuxième

La gagnante Darina Nikolaeva Yotova, alias Dara, qui représentait la Bulgarie avec la chanson «Bangaranga», célèbre sa victoire avec le trophée après la finale du Concours Eurovision de la chanson 2026 (ESC) à la Wiener Stadthalle de Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. AFP or licensors

La Roumanie est arrivée troisième de la 70e édition du concours musical télévisé le plus suivi au monde, devant les favoris des pronostics finlandais et australien, ainsi que la France, reléguée à la 11e place.

La jeune Bulgare de 27 ans, de son vrai nom Darina Yotova, a séduit aussi bien les jurys nationaux que le public, qui a voté dans 148 pays, avec son titre «Bangaranga», un hymne à la fête et à l’émancipation. Elle a obtenu 516 points.

Le titre de sa chanson, en créole jamaïcain, signifie rébellion. Dans la salle, le public a dansé au diapason de sa chorégraphie millimétrée, dans une mise en scène libérant les corps.

«Nous voulions offrir au public quelque chose de nouveau et de frais, quelque chose d’inattendu, capable de donner une nouvelle image de l’Eurovision», a-t-elle déclaré en conférence de presse.

«Une fois que nous pouvons laisser tomber ce masque de la quête de perfection, c’est là que nous pouvons être fidèles à qui nous sommes vraiment», a-t-elle ajouté.

BREAKING: Bulgaria wins the Eurovision Song Contest for the first time, as Dara’s “Bangaranga” tops the combined public and jury vote ahead of Israel. The final is marked by a boycott from five countries over the Israeli war on Gaza.



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Son pays des Balkans, qui compte 6,5 millions d’habitants et n’avait pas participé à l’Eurovision ces trois dernières années pour des raisons financières, accueillera toute l’Europe l’année prochaine grâce à elle.

«La musique rassemble les gens, elle ne les divise pas», a réagi à Sofia Ilona Nechkova, une fan de 48 ans, sage-femme. «Dara a été patiente et nous a donné cette leçon. Bravo!»

Huées

Jusqu’à la dernière minute pourtant, le candidat israélien Noam Bettan a pu espérer l’emporter grâce au vote du public. La tension a atteint son paroxysme dans la Stadthalle de Vienne, en voyant se reproduire le scénario qui avait déjà fait polémique l’année dernière.

Mais, finalement, les 343 points de l’artiste israélien, qui a partiellement chanté en français son titre «Michelle», le placent loin derrière sa concurrente. L’assistance, qui avait hué l’annonce des résultats d’Israël, a ovationné la Bulgare victorieuse.

Bulgaria won the Eurovision Song Contest on Sunday with Dara’s catchy floor-filler “Bangaranga” sweeping the 70th edition of the world’s biggest live televised music event and pushing into second place Israel, whose participation had triggered a major boycott.… pic.twitter.com/AyC8z8TRYI — Arab News (@arabnews) May 17, 2026

Devant les journalistes après le show, l’équipe de Noam Bettan a refusé les questions qui n’étaient pas posées en hébreu.

L’Eurovision a limité cette année le vote du public, alors qu’il avait été reproché à Israël, en 2025, où le pays était également arrivé deuxième, de l’avoir influencé en sa faveur en faisant campagne de manière disproportionnée.

Cinq pays, l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Islande, ont boycotté l’édition viennoise, une première, refusant de participer à une fête avec Israël, auquel ils reprochent la manière dont il a mené la guerre dans la bande de Gaza.

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Plus d’un millier d’artistes internationaux avaient également appelé à faire l’impasse sur cette édition, dont la semaine de festivités avait été placée sous haute sécurité.

Avec Monroe, 17 ans, et «Regarde!», une chanson mêlant pop et opéra, la France, un temps donnée dans le trio de tête, a fait le plein des votes du jury, mais n’a pas reçu beaucoup de points de la part du public. Elle a terminé 11e.

«Je vais continuer à chanter, à partager des moments incroyables avec vous», a-t-elle dit.

🇪🇺🎶 Voici la prestation de Monroe à l'#Eurovision pic.twitter.com/dCJTaSMa95 — Clément Garin (@clem_garin) May 16, 2026

La candidate de la Roumanie, Alexandra Capitanescu, 22 ans, est arrivée troisième grâce à une présence scénique électrisante sur le titre très heavy rock «Choke me».

Du côté des favoris, l’Australie, avec la star Delta Goodrem, est restée au pied du podium. Quant aux favoris finlandais Linda Lampenius et Pete Parkonnen, ils devront se contenter d’une sixième place.

«C’était un show fabuleux du début à la fin», jubile Kris, une fan britannique interrogée par l’AFP. Venue assister à la finale pour la première fois, elle se réjouit que son pays, bien que dernier, ait obtenu un point, s’épargnant l’humiliation du zéro point vécue en 2021.

« La Reine des neiges » pour la Belgique, « Les Misérables » pour la France… les inspirations derrière les looks de l’Eurovision 2026 https://t.co/qqtUKmfTpx — Le Soir (@lesoir) May 15, 2026

Katerina, une spectatrice grecque, se félicite quant à elle de la victoire de la Bulgarie: «Au début, je n’aimais pas trop cette chanson», dit-elle, «mais quand j’ai vu la prestation, j’ai été époustouflée».

Au moment où une grande partie de l’Europe était devant son écran pour assister au spectacle, la télévision publique espagnole RTVE a passé un bandeau noir avec le message suivant: «L’Eurovision est un concours, mais pas les droits humains. Pas d’indifférence. Paix et justice pour la Palestine». RTVE avait choisi de ne pas retransmettre le concours, mais a diffusé ce message à l’heure du lancement de la finale.

La cadena pública RTVE lanza un mensaje crítico contra Eurovisión mientras arranca el festival: “Los derechos humanos no son un concurso. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia para Palestina”

✍️ @Vertele https://t.co/EgkwDMCkLZ — elDiario.es (@eldiarioes) May 16, 2026

Immédiatement après l’annonce des résultats, le diffuseur flamand VRT a annoncé dans un communiqué qu’il y avait «peu de chances» qu’il envoie «un artiste l’année prochaine», réclamant un vote sur la participation d’Israël.

Plusieurs centaines de personnes scandant «Free Palestine» ont manifesté samedi après-midi à Vienne.