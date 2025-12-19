International

États-Unis: le suspect des fusillades de Brown retrouvé mort après plusieurs jours de traque

Claudio Manuel Neves-Valente, l’auteur de l’attaque de l’université Brown et également responsable du meurtre du professeur Nuno F.G. Loureiro du MIT à Brookline, dans le Massachusetts. (Capture d'écran)

L’homme suspecté d’avoir tué deux étudiants à l’université américaine Brown et d’avoir abattu un professeur du MIT a été retrouvé mort, a annoncé jeudi soir la police de Providence, la ville du nord-est des États-Unis où se trouve la prestigieuse institution.

Par Le360 (avec AFP)
Le 19/12/2025 à 06h31

Le suspect, Claudio Neves Valente, un ressortissant portugais âgé de 48 ans qui avait étudié la physique à l’université Brown, dans l’État de Rhode Island, «s’est donné la mort ce soir», a annoncé le chef de la police de Providence, Oscar Perez, lors d’une conférence de presse.

Le double meurtre de Brown est lié à la mort par balle d’un professeur d’origine portugaise du Massachusetts Institute of Technology (MIT), en périphérie de Boston, ont fait savoir les autorités fédérales.

Aucun motif n’a encore été avancé pour expliquer les deux événements, qui impliquent deux des universités les plus prestigieuses du pays.

Le corps de Claudio Neves Valente a été retrouvé dans un conteneur de stockage au New Hampshire, avec deux armes à feu. Résident permanent aux États-Unis depuis 2017, il aurait agi seul selon les autorités.

Le tireur a ouvert le feu samedi dans le bâtiment d’ingénierie et de physique de Brown, où des examens se déroulaient.

Deux étudiants, Ella Cook et Mukhammad Aziz Umurzokov, sont morts et neuf autres ont été blessés.

Le drame a provoqué une onde de choc sur le campus de Brown, immédiatement placé en confinement après les tirs, avant une évacuation progressive sous haute surveillance policière. Les cours ont été suspendus plusieurs jours, tandis que des cellules de soutien psychologique ont été mises en place pour les étudiants et le personnel.

Professeur depuis 2016 au MIT, où il enseignait les sciences et le génie nucléaire, ainsi que la physique, Nuno Loureiro a lui été retrouvé blessé par balle lundi soir à son domicile de Brookline, dans le Massachusetts, à quelque 80 kilomètres de Providence.

L’homme de 47 ans a été déclaré mort à l’hôpital le lendemain matin.

Dans un premier temps, le FBI avait déclaré qu’il ne semblait y avoir «aucun lien» entre les deux affaires.

Traque

Depuis, les investigations ne semblaient guère progresser, les enquêteurs multipliant les appels au public pour identifier deux personnes filmées dans les rues de Providence.

Le premier, un homme trapu, vêtu de couleurs foncées, masqué et coiffé d’un bonnet, était considéré comme le suspect. L’autre individu avait pu être en contact avec lui, selon les forces de l’ordre.

L’affaire a ensuite été relancée grâce à une piste de données financières et des images de vidéosurveillances recueillies sur les deux scènes de crime.

Une récompense de 50.000 dollars avait par ailleurs été promise pour toute information conduisant à l’arrestation de l’auteur, considéré comme «armé et dangereux».

Le suspect a été «sophistiqué dans sa manière d’effacer ses traces», a estimé la procureure fédérale Leah Foley.

Il a changé les plaques d’immatriculation de son véhicule et utilisait un téléphone que les enquêteurs avaient du mal à localiser.

Dimanche, un premier homme avait été appréhendé dans l’enquête sur l’attaque de Brown, avant d’être relâché faute d’éléments l’incriminant.

La traque s’est finalement conclue hors de l’Etat de Rhode Island, soulignant la complexité de l’enquête et la mobilité du suspect, capable de traverser plusieurs juridictions sans être repéré pendant plusieurs jours.

Violence par armes à feu

La tuerie de Brown alimente le débat récurrent sur le port d’arme, garanti par la Constitution et auquel de nombreux Américains restent très attachés.

En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu aux États-Unis, selon le site Gun Violence Archive.

«Rien ne pourra jamais vraiment réparer les vies brisées le week-end dernier par la violence par armes à feu», a déclaré la présidente de l’université Brown. «Mais maintenant, notre communauté peut aller de l’avant et d’entamer un processus de réparation, de rétablissement et de guérison», a-t-elle ajouté.

Sur les réseaux sociaux, étudiants, enseignants et anciens élèves ont exprimé leur sidération face à une attaque survenue dans un lieu symbolisant l’excellence académique et la sécurité intellectuelle.

En 2007, un étudiant a abattu 32 personnes sur le campus de l’université Virginia Tech, avant de se suicider, lors de la fusillade la plus meurtrière en milieu scolaire de l’histoire du pays.

Cette nouvelle tragédie ravive les interrogations sur la sécurité des campus américains et la persistance d’une violence armée devenue, pour beaucoup, une réalité structurelle de la société américaine.

