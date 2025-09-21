International

États-Unis: au Texas une patrouille s’oppose à la «police» pro-Trump pour porter secours aux migrants

Des personnes détenues derrière des clôtures à l'annexe Desert View du centre de détention de la société pénitentiaire privée GEO Group Adelanto ICE Processing Center à Adelanto, en Californie, le 10 juillet 2025. AFP or licensors

«Faites attention! Et que chacun rentre bien à la maison!» C’est avec ces mots sur Facebook que Martina Grifaldo commence ses journées, passées à alerter ses 171.000 abonnés de possibles descentes de la très redoutée police de l’immigration de Donald Trump.

Par Le360 (avec AFP)
Le 21/09/2025 à 07h40

Dès l’aube, après les salutations d’usage, cette Américaine d’origine mexicaine, à la tête de l’association Alianza Latina Internacional, pose la question fatidique sur la situation dans les rues de Houston, la grande ville du Texas, la quatrième la plus peuplée des États-Unis.

«On poste les emojis d’un glaçon à côté de celui d’un policier en demandant aux gens de nous aider en signalant» où ils se trouvent, explique la notaire de 62 ans née dans cet État du sud, qui compte d’importantes communautés originaires d’Amérique latine.

Le policier et le glaçon, une référence à la police fédérale de l’immigration appelée ICE, un acronyme qui correspond au mot «glace» en anglais. Depuis des semaines, ses agents plutôt costauds et masqués suscitent la terreur au sein des communautés latinos du pays, avec des arrestations massives, parfois très violentes. Des images qui font le tour des réseaux sociaux.

«À tout moment»

Le président Donald Trump dénonce régulièrement la présence d’immigrés qu’il qualifie d’«illégaux» voire de «criminels». Selon les ONG de défense des droits humains toutefois, la grande majorité des personnes détenues dans les centres de rétention n’ont aucun antécédent judiciaire.

Ces organisations accusent ICE de se livrer à des contrôles au faciès, en menant des descentes dans des lieux fréquentés essentiellement par des Latinos et visant des personnes à l’apparence latino-américaine.

Les abonnés de Martina Grifaldo lui envoient régulièrement des vidéos filmées avec leurs téléphones, montrant des hommes parfois sans uniforme ni mandat d’arrêt.

Lire aussi : Aux États-Unis, la police de l’immigration cristallise peurs et colères

«Chaque fois qu’on voit comme ils les traitent, on est un peu terrorisés, car ça pourrait nous arriver à tout moment», confie Francisco Mendoza, un plombier d’origine mexicaine de 57 ans, engagé auprès de la même association Alianza Latina Internacional.

En juillet, l’ONG Human Rights Watch avait accusé les autorités américaines de traiter «de manière dégradante et déshumanisante» les personnes détenues dans les centres de rétention, parlant de «conditions qui constituent une violation flagrante des normes internationales en matière de droits humains».

En ce jour de septembre, Francisco Mendoza accompagne en camionnette Martina Grifaldo pour sillonner les routes, où ils tombent parfois sur des véhicules paraissant abandonnés et qui se révèlent appartenir à des personnes arrêtées.

«Risques pour nous»

Sous leur casquette jaune et orange fluo, les deux acolytes gardent aussi un œil sur les messages qu’ils reçoivent. L’un d’entre eux vient d’employés d’un restaurant qui les invitent à manger un morceau pour les remercier.

C’est dans ce restaurant que travaille Elizabeth, une Salvadorienne de 35 ans qui se bat pour régulariser sa situation aux États-Unis, où elle est arrivée il y a dix ans avec son fils et sa mère.

«Je leur tire mon chapeau, car ils prennent des risques pour nous. Grâce à eux, on reste informés. Je m’occupe de ma mère qui est malade, imaginez qu’elle m’attende et que je ne rentre pas à la maison», raconte-t-elle, en servant des encas à Martina Grifaldo et Francisco Mendoza.

Ce dernier confie avoir «le cœur brisé»: «On vivait plus ou moins en paix, on travaillait, on payait nos impôts».

Car, rappelle-t-il, aux États-Unis, «les sans-papiers paient beaucoup d’impôts, qui sont reversés à différents services de l’État, et on ne reçoit rien en retour, aucune aide, contrairement à ce qu’ils disent».

La patrouille se termine en fin d’après-midi. Martina Grifaldo conclut la journée avec un nouveau message sur Facebook: «C’est difficile mais il faut bien se reposer. Demain est un autre jour où on continuera à résister».

Par Le360 (avec AFP)
Le 21/09/2025 à 07h40
#États-Unis#Immigration#Donald Trump

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Visa pour les États-Unis: les dispositions du département d’État pour les deux prochains mois

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

États-Unis: Trump menace, la colère des manifestants se durcit, les émeutes se propagent dans le pays

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Voici les 7 pays africains dont les ressortissants sont désormais interdits d’entrée aux États-Unis

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

États-Unis: vague d’interdictions migratoires, 12 pays concernés par un décret de Trump

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Les États-Unis risquent de céder le marché des puces à la Chine, selon des analystes

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

États-Unis: l’administration Trump met fin au statut légal de plus de 500.000 migrants

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

États-Unis: Trump annonce l’envoi de migrants irréguliers à Guantanamo

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

États-Unis: immigration, pétrole, TikTok... Trump promet d’agir avec «une force sans précédent»

Articles les plus lus

1
L’Algérie va-t-elle reconnaître Israël le 22 septembre? Chiche!
2
Pousser le régime à se raviser sur le Sahara: le vrai motif du voyage de Massad Boulos en Algérie
3
Algérie: récemment limogé, Nacer El Djinn, ancien chef des renseignements intérieurs, a fui clandestinement le pays
4
Le Maroc et la Chine instaurent un dialogue stratégique
5
Incendie à Casablanca: une villa historique en flammes, le quartier Palmiers sous le choc
6
Développement du Complexe portuaire de Casablanca: le Roi inaugure plusieurs projets d’envergure
7
Casablanca: le nouveau siège du consulat des États-Unis sera prêt en avril 2026
8
Algérie: arrestation d’un colonel des services de renseignements proche du clan de Tebboune
Revues de presse

Voir plus