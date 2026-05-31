Ebola: le patron de l’OMS à Bunia en RDC, épicentre de l’épidémie

Le 21 mai 2026, à l'hôpital de Rwampara, du personnel médical portant des équipements de protection individuelle (EPI) transporte un patient sur une civière. AFP or licensors

Le directeur général de l’OMS, en RDC depuis jeudi, a atterri à l’aéroport international de Bunia, fermé aux vols commerciaux en raison de l’épidémie, a constaté un journaliste de l’AFP.

«Nous sommes là, à vos côtés, et nous surmonterons cette situation ensemble», a-t-il déclaré à l’adresse des habitants de l’Ituri, au cours d’une conférence de presse dans l’après-midi.

«Nous ne sommes pas ici pour dicter ou dire aux gens ce qu’ils doivent faire. Nous sommes ici pour écouter tous les membres de la communauté, parce que la communauté connaît les problèmes ainsi que les solutions», a-t-il ajouté.

La RDC, l’un des pays les plus pauvres au monde, a déclaré le 15 mai une nouvelle épidémie frappant son immense territoire de plus de 100 millions d’habitants. L’OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Au peuple de la RDC, en particulier au peuple de l’Ituri

Jambo kwenu wakahaji wa Ituri

Mbote na bino, bato ya Ituri



Je m’appelle Tedros, et je suis le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Mais aujourd’hui, je ne vous écris pas en tant que responsable.… pic.twitter.com/DNAdCfKXn6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 28, 2026

Le virus à l’origine de la maladie Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique extrêmement meurtrière, a déjà été détecté dans trois provinces congolaises ainsi qu’en Ouganda voisin, où deux nouveaux cas ont été confirmés vendredi, portant à neuf le nombre de cas confirmés recensés dans ce pays d’Afrique de l’Est.

En RDC, les bilans restent évolutifs et probablement sous-estimés. Selon les données communiquées par les autorités sanitaires et les organisations internationales, plusieurs centaines de décès suspects ont été recensés sur plus de 1.000 cas suspects.

«Désinformation»

La province de l’Ituri concentre une large majorité des cas confirmés en RDC, selon l’OMS.

Les services de l’État y sont largement absents dans les zones rurales, et la présence de groupes armés, qui massacrent régulièrement des civils, rend l’accès difficile.

"The #Ebola outbreak in the #DRC is spreading rapidly.



Previously, WHO assessed the risk as high at the national and regional levels and low at the global level.



We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level, and low at… — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 22, 2026

Des incidents ont également éclaté dans des centres de traitement des malades d’Ebola en Ituri.

«Un des défis qui rend cette réponse complexe, c’est qu’il y a de la méfiance dans la communauté. Il y a des informations erronées et de la désinformation», a estimé samedi M. Tedros.

Par ailleurs, des millions de déplacés ayant fui les conflits s’entassent dans des camps dans l’est de la RDC. L’arrivée du virus dans ces espaces miséreux, où règnent la promiscuité et des conditions d’hygiène désastreuses, serait catastrophique.

Lire aussi : Ebola: une nouvelle épidémie dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo

Les autorités sanitaires internationales estiment que l’ampleur de l’épidémie n’est pas encore connue et que les bilans sont probablement sous-estimés, principalement en raison de la faible capacité de la RDC à mener des tests en laboratoire pour confirmer les cas de transmission.

«Jamais une épidémie de maladie Ebola n’avait enregistré autant de cas dans les premiers jours de sa déclaration», s’est inquiété samedi Alan Gonzalez, directeur adjoint des opérations de l’ONG Médecins sans frontières, dans un communiqué.

«Besoin de soutien»

«Le nombre d’organisations médicales expertes déployées sur le terrain reste encore largement insuffisant, et le niveau de soutien actuellement apporté, y compris le nôtre, est très en deçà des besoins», a-t-il ajouté.

«Il existe dans ce pays une expérience solide» et «nous pouvons mettre fin à cette épidémie», a cherché à rassurer samedi M. Tedros, ajoutant qu’il y avait «besoin de davantage de soutien».

“Two weeks after the declaration of the Ebola disease outbreak in Ituri Province, the situation is deeply alarming and a legitimate source of anxiety for communities and frontline health workers alike. Never before has an Ebola outbreak recorded so many cases so soon after its… — MSF International (@MSF) May 30, 2026

«Nous avons actuellement dans les dépôts tout ce qu’il faut pour couvrir tous les besoins en matériel de protection», en médicaments et en tests, a affirmé pour sa part le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, aux côtés de M. Tedros lors de la conférence de presse.

«C’est vraiment une question de logistique de distribution, qui est en cours», a-t-il ajouté.

Vendredi, l’OMS a confirmé qu’«un patient a guéri, a quitté l’hôpital» mercredi en RDC et a pu rejoindre sa communauté.

On 15 May 2026, @AfricaCDC alerted the continent and the global community to the growing risk of regional Ebola outbreak, related to the Bundibugyo strain, originating from Ituri province in the Democratic Republic of the Congo (DRC), and the evolving situation in Uganda.



Africa… pic.twitter.com/MQDhFjqlaj — Dr Jean Kaseya (@Dr_JeanKaseya) May 17, 2026

Ebola a tué plus de 15.000 personnes en Afrique ces 50 dernières années. L’épidémie la plus meurtrière en RDC avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades recensés, entre 2018 et 2020.

La vague actuelle est provoquée par le virus Bundibugyo, pour lequel il n’existe ni traitement spécifique ni vaccin homologué. La plupart des épidémies précédentes ont été dues au virus Zaïre, le seul pour lequel un vaccin est homologué.

Le ministre congolais de la Santé a indiqué samedi qu’un traitement «très prometteur» était en phase de tests.

L’OMS a annoncé de son côté que ses groupes consultatifs avaient recommandé des essais cliniques pour plusieurs vaccins et traitements potentiellement efficaces contre Bundibugyo.

Le risque sanitaire pour les pays proches de la RDC est «élevé», selon l’OMS, mais reste «faible» au niveau mondial.