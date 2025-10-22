Deux morts dans une attaque russe contre Kiev, selon l’administration militaire locale

Des pompiers tentant de maitriser un incendie causé par une attaque de drones russes qui a ciblé, le 27 septembre 2024, la ville d'Izmaïl, dans le sud-ouest de l'Ukraine.

D’après Timour Tkatchenko, au moins l’une des personnes décédées a perdu la vie dans le district de Dniprovsky de la capitale ukrainienne, où un incendie s’est déclaré aux huitième et neuvième étages d’un immeuble en raison d’une attaque russe.

Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, les districts de Dniprovsky et Darnytsky ont été visés par des attaques de drone. Des dégâts ont aussi été recensés dans ceux de Pechersky et Desnyansky.

Another night proving that Russia does not feel enough pressure for dragging out the war. Our air defense forces, mobile fire groups, and drone interceptor crews were working all night and into the morning. Ordinary cities have been under fire, primarily our energy… pic.twitter.com/IYpmUrDcqg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Au cours de la nuit, la région de Zaporijjia (sud) a également subi une offensive aérienne qui a fait au moins neuf blessés, d’après les services d’urgence ukrainiens.

La ministre ukrainienne de l’Energie, Svitlana Gryntchouk, a quant à elle déploré une «attaque massive» en cours mercredi matin contre les infrastructures énergétiques du pays.

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l’Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe, notamment des infrastructures énergétiques.

Fin septembre, au moins quatre personnes ont perdu la vie à Kiev dans une attaque russe massive contre l’Ukraine au moyen de centaines de drones et de missiles. Cette vague de bombardements avait duré 12 heures, selon Kiev.