International

Deux morts dans une attaque russe contre Kiev, selon l’administration militaire locale

Des pompiers tentant de maitriser un incendie causé par une attaque de drones russes qui a ciblé, le 27 septembre 2024, la ville d'Izmaïl, dans le sud-ouest de l'Ukraine.

Une attaque russe a fait au moins deux morts et deux blessés à Kiev, a annoncé le chef de l’administration militaire locale mercredi matin sur Telegram.

Par Le360 (avec AFP)
Le 22/10/2025 à 07h04

D’après Timour Tkatchenko, au moins l’une des personnes décédées a perdu la vie dans le district de Dniprovsky de la capitale ukrainienne, où un incendie s’est déclaré aux huitième et neuvième étages d’un immeuble en raison d’une attaque russe.

Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, les districts de Dniprovsky et Darnytsky ont été visés par des attaques de drone. Des dégâts ont aussi été recensés dans ceux de Pechersky et Desnyansky.

Au cours de la nuit, la région de Zaporijjia (sud) a également subi une offensive aérienne qui a fait au moins neuf blessés, d’après les services d’urgence ukrainiens.

La ministre ukrainienne de l’Energie, Svitlana Gryntchouk, a quant à elle déploré une «attaque massive» en cours mercredi matin contre les infrastructures énergétiques du pays.

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l’Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe, notamment des infrastructures énergétiques.

Fin septembre, au moins quatre personnes ont perdu la vie à Kiev dans une attaque russe massive contre l’Ukraine au moyen de centaines de drones et de missiles. Cette vague de bombardements avait duré 12 heures, selon Kiev.

Par Le360 (avec AFP)
Le 22/10/2025 à 07h04
#Russie#Ukraine

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: évacuations massives à Kramatorsk, la «zone létale» des drones FPV

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: attaque de missiles et de drones sur Kiev, alimentation électrique partiellement coupée

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: «des centaines de drones et missiles» lancés par la Russie, selon Kiev

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: des frappes russes incendient le siège du gouvernement

Articles les plus lus

1
Sahara: entre pirouettes et panique, Alger et le Polisario bidouillent une «proposition élargie»
2
Le comédien Abdelkader Moutaa est décédé
3
Russie-Algérie, les raisons de la rupture
4
Le Rapport Rodwell-Lefebvre, un document explosif sur l’Algérie
5
Maroc-Algérie: les États-Unis annoncent un «deal» sous 60 jours, le régime d’Alger vacillant
6
PLF 2026: ce qu’il faut retenir du budget de la défense
7
PLF2026: l’État revoit les droits de douane pour protéger l’industrie nationale
8
À jamais les premiers: les Lionceaux de l’Atlas champions du monde U20
Revues de presse

Voir plus