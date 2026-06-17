Des pétroliers iraniens passent le détroit d’Ormuz avant les nouveaux pourparlers

Un navire est ancré au large de Sharjah, aux Émirats arabes unis, le 21 mai 2026. Le nouvel organisme iranien chargé de superviser le détroit d'Ormuz a déclaré que sa zone de contrôle s'étend jusqu'aux eaux émiraties, provoquant une vive réaction de son voisin du Golfe. (Photo AFP). AFP or licensors

Après plus de trois mois de guerre qui ont fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, de laborieuses négociations et de multiples volte-face de Donald Trump, les États-Unis et l’Iran ont fini par trouver une entente sur de grandes lignes.

Les informations ne filtrent qu’au compte-gouttes sur l’accord, un texte «très général» long d’«une page et demie», selon les mots du vice-président américain JD Vance sur CNN.

Avant même sa signature, un premier effet a été constaté dans le Golfe, selon la diplomatie iranienne: le blocus américain sur les ports iraniens, imposé le 13 avril en réponse au verrouillage du détroit d’Ormuz par l’Iran depuis le début du conflit fin février, a été levé.

Trois pétroliers de la National Iranian Tanker Company (NITC), chargés au total de 4,8 millions de barils de pétrole brut, ont franchi le périmètre du blocus, selon le suite de suivi maritime TankerTrackers. «Il s’agit des premières exportations de pétrole brut de l’Iran depuis deux mois», note-t-il sur X.

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE



According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

Plus tôt, la télévision d’Etat iranienne avait annoncé une reprise du trafic des pétroliers iraniens.

Donald Trump avait évoqué pour vendredi une réouverture complète du stratégique détroit, dont la quasi-paralysie a fortement perturbé le trafic maritime mondial et fait flamber les prix du pétrole.

Le baril du Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi pour la première fois depuis mars sous la barre des 80 dollars. Mercredi vers 03H30 GMT, il perdait 0,32% à 78,71 dollars.

Vente de pétrole

Le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, a rapporté que Washington autoriserait Téhéran à commencer immédiatement à vendre du pétrole et du carburant dans le cadre de l’accord, et, afin de faciliter ces transactions, lèverait des sanctions dans les domaines de la banque ou encore des transports.

Breaking: Iran can immediately resume selling oil under Trump's deal to end the war. https://t.co/QDBzNjFI77 — The Wall Street Journal (@WSJ) June 16, 2026

Une incertitude demeure cependant quant à la gestion d’Ormuz: l’Iran ne compte pas revenir à la situation d’avant-guerre et entend facturer des frais liés aux services aux navires, alors que les États-Unis voudraient que le passage reste gratuit.

Dans une tribune au magazine Time, Ali Vaez, de l’International Crisis Group, estime que l’accord ne représente pas «une avancée majeure au sens large du terme». «Il ne rapproche pas les discours américains et iraniens, qui semblent irréconciliables, ne règle pas le différend nucléaire et n’inaugure pas un nouvel ordre régional», dit-il.

Mais il «offre un répit permettant à la diplomatie de tenter de se remettre de la violence qui a failli l’ensevelir».

For @TIME, an initial stocktaking of the U.S.-Iran MoU whose first test is at sea, whose biggest test is nuclear, and whose parallel track should be engagement between regional states.https://t.co/OQ9q4mZI1y — Ali Vaez (@AliVaez) June 15, 2026

La cérémonie de signature de l’accord se déroulera vendredi dans un hôtel de luxe du Bürgenstock, une montagne surplombant le lac de Lucerne (centre), a indiqué à l’AFP le gouvernement suisse.

Le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf sera présent à la signature, comme le vice-président américain JD Vance. Donald Trump se trouve, lui, en ce moment dans les environs, au sommet du G7 du côté français du lac Léman, à Evian.

La première séance de pourparlers visant à «parvenir à un accord final» d’ici 60 jours devrait «vraisemblablement» se dérouler dans la foulée, selon le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi.

Au programme, les questions où les divergences restent fortes: le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions américaines qui asphyxient l’économie du pays.

Les discussions se dérouleront dans un climat de défiance alors que les précédents pourparlers ont été rompus à deux reprises par des frappes israélo-américaines.

«Nous avons un passif d’engagements non tenus, non appliqués, abandonnés, tout cela est présent dans notre esprit», a averti Abbas Araghchi.

Le chef de la diplomatie iranienne a par ailleurs insisté mardi sur l’importance de mettre fin aussi à la guerre au Liban entre les forces israéliennes et le Hezbollah pro-iranien, dont le chef a remercié la République islamique pour son soutien.

En Israël, où l’accord américano-iranien laisse un goût amer, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a prévenu que ses troupes resteraient au Liban, en Syrie et à Gaza «aussi longtemps que nécessaire».

Et mardi, quatre personnes ont été tuées par des frappes israéliennes dans le sud du Liban, selon l’Agence nationale libanaise (Ani). L’armée israélienne dit avoir riposté à des tirs de roquettes du Hezbollah.

3 غارات متتالية استهدفت ساحة ميفدون و4 جرحى بقنبلة صوتية على حداثا https://t.co/jdEiIyyz1L — National News Agency (@NNALeb) June 16, 2026

L’armée iranienne a menacé d’une «réponse sévère» si Israël ne cessait pas ses frappes au Liban, a prévenu le commandement des forces armées, Khatam al-Anbiya, dans un communiqué cité par la télévision d’Etat Irib.