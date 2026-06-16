Le détroit d’Ormuz «complètement ouvert» vendredi, annonce Trump après l’accord avec l’Iran

Des navires ancrés dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, le 4 mai 2026.

«Des navires, dont certains chargés de pétrole, commencent à sortir du détroit», s’est réjoui lundi le président américain sur son réseau Truth Social. «Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots!»

“The Deal with Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all!” President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/RdSwyEdEtO — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026

Des médias iraniens ont annoncé dans la soirée que trois pétroliers et deux cargos transportant des marchandises avaient traversé la zone jusque-là soumise au blocus naval américain.

Selon un haut responsable américain, le cadre d’accord a déjà été signé de manière électronique par Donald Trump, son vice-président JD Vance, et le président du Parlement iranien et principal négociateur de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Le texte n’a pas été rendu public, laissant planer des doutes sur des points de divergence entre les deux parties après de laborieuses négociations.

Ce document «apportera la paix dans la région», a promis lundi Donald Trump. Il a laissé entendre que le texte pourrait être publié vendredi, après sa signature à Genève, qui marquera l’ouverture d’une période de soixante jours pour conclure un accord final.

«Nous avons un passif d’engagements non tenus, non appliqués, abandonnés, tout cela est présent dans notre esprit», dans le processus de négociation et de mise en place de l’accord, a déclaré, plus circonspect, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à la télévision d’Etat.

«En même temps, nous faisons tout ce qui est possible pour créer à travers ce processus des opportunités économiques pour notre pays», a-t-il ajouté.

Fin «définitive» de la guerre

Les premières informations sur le contenu de l’accord sont principalement venues d’Iran. Selon sa diplomatie, il prévoit «la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban».

Dans le très stratégique détroit d’Ormuz, l’Iran devrait facturer des frais liés aux services aux navires, plutôt qu’instaurer un péage dont les Etats-Unis ne voulaient pas, selon la même source.

«Nous nous attendons à ce que le détroit soit rouvert sans péage à long terme», a dit le vice-président américain JD Vance à CNBC lundi.

La diplomatie iranienne a aussi assuré que «la partie américaine s’était engagée» à débloquer des fonds iraniens gelés à l’étranger et à verser des réparations pour les dégâts provoqués par la guerre.

«Ils ne recevront jamais le moindre dollar du contribuable américain. Jamais», a toutefois insisté JD Vance sur Fox News.

Aucun avoir sous sanction américaine n’a été débloqué pour l’instant, selon un haut responsable américain.

Les Etats-Unis doivent également garantir qu’Israël mette fin à la guerre au Liban, a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï.

Les affrontements entre Israël et le Hezbollah pro-iranien au Liban semblaient avoir cessé, mais une frappe israélienne a tué une personne dans le sud lundi à la mi-journée. Puis le Hezbollah a annoncé y avoir «repoussé», au moyen de roquettes et de drones, une force israélienne qui tentait d’avancer.

L’armée israélienne restera au Liban «aussi longtemps que nécessaire», comme en Syrie et à Gaza, a déclaré lundi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Alors que l’accord irano-américain est largement perçu comme un échec pour Israël par la société et une grande partie de la classe politique, le Premier ministre israélien a affirmé que la guerre avait sauvé son pays de la menace d’une «destruction nucléaire».

Et annoncé qu’il comptait se présenter aux élections législatives d’ici la fin de l’année, malgré les critiques et son procès pour corruption. Âgé de 76 ans, il a gouverné le pays plus longtemps qu’aucun autre Premier ministre: plus de 18 années cumulées depuis 1996.

Négociations sur l’uranium iranien

L’annonce d’un accord pour mettre fin à la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes américano-israéliennes et qui a fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, a fait chuter les prix du pétrole de près de 5% lundi. Ils se stabilisent mardi.

Les habitants de la région semblaient eux mitigés. «Le peuple iranien n’a rien gagné avec cet accord», réagit Arya, 38 ans, professeur d’anglais à Téhéran. «Les gens ne vont pas revenir à leur vie d’avant.»

Au Liban, certains déplacés envisageaient timidement un retour vers le sud dans des zones non occupées par Israël. «Même s’il ne reste que des ruines, nous y planterons une tente et nous y resterons», assure Hana al-Jamma.

Les 60 jours de négociations qui doivent s’ouvrir porteront sur quatre sujets, selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères: la levée des sanctions contre l’Iran, le nucléaire, la «reconstruction» et «le développement économique» du pays, ainsi que «la mise en place d’un mécanisme de suivi» des engagements pris.

L’Iran cherchera «à ce que l’accord final soit soutenu par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies», a précisé sa diplomatie.

Dans des déclarations au New York Times, Donald Trump a indiqué qu’un volet des négociations concernerait l’acceptation par l’Iran d’un moratoire de vingt ans sur l’enrichissement d’uranium, laissant entendre qu’il pourrait transiger sur quinze ans.

En vertu du protocole d’accord, des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) seront par ailleurs autorisés à se rendre en Iran pour aider Téhéran à «détruire son stock d’uranium hautement enrichi», a annoncé JD Vance sur NBC News.