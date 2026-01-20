International

Des milliers d’immeubles d’habitation sans chauffage à Kiev après une nouvelle attaque russe en plein hiver

Le 19 janvier 2026, de la vapeur s'échappe d'une cheminée au-dessus d'un quartier résidentiel de Kyiv, en pleine invasion russe de l'Ukraine.ion of Ukraine. AFP or licensors

Une attaque nocturne aérienne de Moscou a privé à nouveau de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev par des températures de -14°C, a annoncé mardi matin le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

Par Le360 (avec AFP)
Le 20/01/2026 à 07h55

«Après cette attaque, 5.635 immeubles d’habitation sont sans chauffage», a indiqué le maire sur Telegram. Une vaste partie de la ville est par ailleurs privée d’eau du robinet, a-t-il ajouté.

Une femme a été blessée et hospitalisée, a précisé M. Klitschko. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, notamment une école primaire, a-t-il ajouté.

Ces nouvelles frappes russes interviennent une dizaine de jours après la pire attaque de Moscou sur le réseau énergétique de Kiev depuis le début de son invasion de l’Ukraine il y a quatre ans.

Cette attaque effectuée à l’aube du 9 janvier avait visé des sites énergétiques privant de chauffage la moitié de la ville et de très nombreux résidents de l’électricité pendant des jours par des températures glaciales.

Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a d’abord tiré sur Kiev des drones de combat à longue portée avant de lancer des missiles de croisière en direction de la ville et sa région.

Des explosions ont été audibles à plusieurs reprises dans le centre-ville, ont constaté des journalistes de l’AFP qui ont également vu la défense aérienne opérer.

«Les services communaux et énergétiques travaillent pour restaurer le chauffage, l’eau et l’électricité dans les domiciles des Kiéviens», a ajouté M. Klitschko.

Selon lui, presque 80% des immeubles privées de chauffage mardi étaient déjà touchés par le même problème à la suite de la précédente attaque.

La Russie pilonne le système énergétique ukrainien depuis le début de son invasion de son voisin, une tentative, selon Kiev, de saper le moral et briser la résistance des Ukrainiens.

