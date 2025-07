Dakar. Bosse de dromadaire, moteur de quad, ondulations de la mer: le Lac Rose prend les couleurs des vacances

C’est l’été et l’activité touristique bat son plein au Sénégal, notamment au Lac Rose. Ici, dromadaires, quads et mer figurent parmi les loisirs prisés des touristes.

Situé à environ 35 km de Dakar, le Lac Rose est sans doute la curiosité naturelle la plus connue au Sénégal grâce à la coloration exceptionnelle de ses eaux qui virent du mauve au rose écarlate. Cette pièce d’eau est aussi exploitée par les habitants vivant aux alentours qui en extraient le sel pour le revendre.

Badara Ndiaye est gérant d’un établissement de location de quads «Nous organisons des balades motorisées. Avant chaque départ, nous donnons des instructions claires aux clients. Il y a des quads manuels et d’autres automatiques. Un guide est toujours devant, et une fois monté sur le quad, il explique les règles», explique Badara, gérant d’Alou Quads.

Non loin de là, d’autres merveilles traditionnelles attirent également touristes et vacanciers dont des balades à dos de dromadaire, pour ceux qui souhaitent prendre le temps de profiter du paysage.

«Beaucoup pensent que les dromadaires sont uniquement présents dans les pays arabes. La communauté peule originaire du Yémen a introduit ces camelins au Sénégal. Nous avons donc amené ces dromadaires pour valoriser les activités touristiques du Lac Rose», confie Mbaye Ba, loueur de camelins.

Ses activités au Lac Rose attirent une clientèle avide de découvertes et d’adrénaline et de belles images à partager. Chacun y trouve son compte dans cet endroit séduit par sa diversité, son authenticité et la proximité de la mer. «Les clients veulent aussi vivre des sensations fortes, une montée d’adrénaline. Le quad, c’est très différent, vous traversez les dunes, puis vous arrivez à la plage. Il y a aussi les montagnes, qu’on appelle les montagnes de coquillages, et des montagnes de sable. Les gens aiment aussi découvrir ce qu’était l’itinéraire du Rallye Paris-Dakar. Certains en ont entendu parler, mais d’autres qui n’étaient pas nés avant cette course en entendent parler maintenant. Pour vivre cette expérience et connaître la piste, il faut faire un tour en quad», explique Badara.

Et pour Mbaye Ba, «nous proposons des randonnées à dos de dromadaire de 30 minutes jusqu’à la plage ou de 15 minutes jusqu’aux filaos», ajoute-t-il.

Des années après le départ du premier du rallye, le Lac Rose conserve toujours son pouvoir de fascination inégalé.