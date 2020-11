© Copyright : DR

Le laboratoire pharmaceutique américain annonce que son vaccin contre le covid-19 est «efficace à 90%» selon des résultats préliminaires de la phase 3.

Le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et Biontech est «efficace à 90%», affirment lundi les deux laboratoires, après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, la dernière avant une demande d'homologation.

Cette «efficacité vaccinale» a été mesurée en comparant le nombre de participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo, «sept jours après la deuxième dose» et 28 jours après la première, ont-ils expliqué dans un communiqué conjoint.

Peu après l'annonce par les laboratoires Pfizer et Biontech, les marchés européens étaient propulsés, prenant momentanément plus de 5% à Paris, Francfort et Milan. Londres était en hausse de 3,29%.