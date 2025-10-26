International

Cambriolage du Louvre: arrêté, un suspect s’apprêtait à s’envoler pour Alger

Deux hommes ont été interpellés samedi soir et placés en garde à vue dans l’enquête sur le vol spectaculaire de bijoux patrimoniaux au musée du Louvre le 19 octobre.

Une semaine après le vol spectaculaire de plusieurs joyaux de la Couronne au musée du Louvre, l’un des principaux suspects a été interpellé à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Connu des services de police, il s’apprêtait à embarquer pour Alger lorsque les enquêteurs, alertés par des traces d’ADN retrouvées sur les lieux du cambriolage, ont mis fin à sa fuite.

Une semaine après le spectaculaire cambriolage du Louvre, l’enquête connaît un tournant décisif. Parmi les deux suspects interpellés samedi soir, l’un a été arrêté à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Alger, selon des informations confirmées par France Inter et Paris Match. Connu des services de police, l’homme a été placé en garde à vue, a précisé la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué publié dimanche 26 octobre.

Les enquêteurs ont pu identifier le suspect grâce à des traces d’ADN retrouvées sur les lieux du cambriolage, au musée du Louvre, selon des sources proches du dossier citées par France Télévisions. Cet individu serait impliqué, aux côtés de trois complices, dont deux encore recherchés, dans le vol spectaculaire survenu le 19 octobre. Ce jour-là, quatre malfaiteurs avaient pris d’assaut la galerie d’Apollon, deux d’entre eux accédant à la salle à l’aide d’une nacelle pendant que les deux autres assuraient leur fuite en scooter.

Le préjudice est évalué à près de 88 millions d’euros, un montant qualifié d’«extrêmement spectaculaire» par la procureure, même s’il ne saurait être comparé à la valeur historique des pièces dérobées. Parmi les huit joyaux de la Couronne volés figurent notamment le diadème de l’impératrice Eugénie, serti de près de 2.000 diamants, et le collier de saphirs ayant appartenu aux reines Marie-Amélie et Hortense.

